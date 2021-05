Tampoco me importa mucho si alguien se ofende..!!!!!

Se terminó la generación que se puede hacer la casa antes de los 30 años, se terminó el sueño de tener tu 0 km. solamente ahorrando, se terminó la capacidad de ahorro, la gente está emigrando a otros países y se puso entre las cuerdas la calidad de vida, hay gente eligiendo entre echar combustible o llevar comida a la mesa, no nos comparemos más con Venezuela, no te enojes si sos de algún partido político, empecemos a entender de que esto es Argentina es nuestra realidad, por ahí si vivis de tus viejos y no te diste cuenta es hora de que te empieces a preocupar, somos nosotros a quienes nos va a quedar las ruinas de lo que alguna vez fue un gran país.

Seguimos compartiendo fotos haciendo chistes porque tenemos el concepto de que mejor reír a llorar, pero mientras nos reímos y perdemos el tiempo tus hijos se están quedando sin futuro, sin la posibilidad de elegir la escuela que quieras para su educación, les estás dejando clínicas y hospitales sin insumos y médicos, policías y maestros mal pagos, ellos si que son las profesiones más fundamentales para que todo marche bien, no defiendas más a los políticos ellos están bien, tienen el futuro de sus familia asegurado, y por más sea el más fanático militante te puedo asegurar que no saben siquiera dónde vivís, ni tu nombre de pila, preocúpate por vos y los tuyos,es hora de cerrar el libro de chistes y sin ninguna bandera política empezar a hacer algo por la más linda que tenemos que es la celeste y blanca.

Argentina es un país con todos los recursos para poder subsistir y ser uno de los más desarrollados, países y continentes envidian las riquezas que tenemos pero casi nadie observa eso, no nos fundimos todavía justamente gracias a eso porque tiras una semilla en tu patio y tendrás una fruta o algo que comer, el agua del grifo es Potable (cosa que para otros eso no existe), los mejores granos, carne, lácteos y demás están acá en ARGENTINA.

El mate, el asado, el arroz con leche, dulce de leche y Uuufff, cosas interminables de descifrar llevan marca ARGENTINA, hasta el cielo pinta el color de nuestro suelo, por una vez en tu vida no pienses en partidos políticos, sólo detente un minuto y votá por alguien distinto.

El pueblo no sabe del PODER QUE TIENE, puede sacar y poner a quien quiera para presidir y tiene que entender que el presidente es sólo un administrador de los recursos de un país.

No puede ser que estén matando por una cartera con algo de plata o tu celular y queden libres como si nada, la Policía hace el trabajo pero entiendan que la justicia no ayuda, no puede ser que estén jugando con los jubilados que después de tanto trabajo les queda esperar cobrar una platita para disfrutar lo poco que le queda de vida.

El gobierno no tiene porque regalarte plata para que te alimentes, debería darte los recursos necesarios para estudiar y seas un profesional o al menos tengas un trabajo digno, con aportes y así tengas tus cosas con esfuerzo propio, entiendan que esto ya no da para más.

Fuimos potencia mundial en algún tiempo, lástima los dirigentes pero ojalá encaminemos nuevamente y seamos grandes.