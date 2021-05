Hoy 20 de mayo se cumplen 52 años del advenimiento dela Fundación “Florencio Molina Campos”. Testimonio del discurso de Molina Campos en la inauguración de la Calle Segundo Sombra en el año 1936.

Homenaje a Ricardo Güiraldes y a Don Segundo Sombra

Discurso de Florencio Molina Campos, al ser descubierta la placa ofrecida por las instituciones culturales metropolitanas, en la calle Don Segundo Sombra, (San Antonio de Areco, Dic./6/936.)

Por obra y gracia de Ricardo Güiraldes, San Antonio de Areco es, tal vez, el último reducto del gaucho porteño, y para que ello fuera más cierto la Provincia hizo que aquí – en el pago de Areco – pasara los días últimos de su larga vida ese gaucho-símbolo que fue Don Segundo Sombra.

Su fama, espiritualizada por el gran romántico de “La Porteña” ha salido de los límites de la Patria, y ya había pasado en vida al mundo de las evocaciones legendarias. Tuvo más suerte que Martin Fierro, que Santos Vega y que Pastor Luna, pues fue un ser real y sobrevivió a quien le dio notoriedad.

El espíritu inquieto y observador de Güiraldes y su alma soñadora y enamorada de las cosas de la Patria, encontraron en Don Segundo Sombra el arquetipo para pintar de mano maestra la personalidad del gaucho.

Recorramos las magistrales páginas de su libro: “Oímos un galope detenerse frente a la pulpería, luego el chistido persistente que usan los paisanos para calmar su caballo, y la silenciosa silueta de Don Segundo Sombra quedó enmarcada en la puerta”.

¿Recuerdan su figura? “El pecho era vasto, las coyunturas huesudas como las de un potro, los pies cotos con un empeine a lo galleta, las manos gruesas y cuerudas como cascaron de peludo. Su tez era aindiada, sus ojos ligeramente levantados hacia las sienes y pequeños. Para conversar mejor habíase echado atrás el chambergo de ala escasa, descubriendo un flequillo corto como crin a la altura de las cejas. Su indumentaria era la de un gaucho pobre, un simple chanchero rodeaba su cintura. La blusa corta se levantaba un poco sobre un cabo de hueso, del que prendía el rebenque tosco y ennegrecido por el uso, La chiripa era largo, talar, y un simple pañuelo negro de anudaba en torno su cuello, con las puntas divididas sobre el hombro, las alpargatas tenían sobre el empeine un tajo para contener el pie carnudo”.

En cuanto a su faz moral, nos presenta cuando soporta las puyas del Tape Burgos. Con la entereza del hombre guapo -sin alardes- desconcierta al provocador con aquellas expresiones “Cuando me quiera pelear, avíseme siquiera con tres días anticipación” Es así que, al ser agredido, ya fuera en el boliche, desarma al impertinente y se gana su empatía y su adhesión.

Entra en acción, luego, el gaucho que era domador, Güiraldes nos lo muestra lidiando con los yeguas de Galván: “El cuerpo del hombre grande estaba como atornillado a los bastos, mientras la cara broncínea decía el esfuerzo y la boca entreabierta jadeaba breves palabras” eran las concebidas indicaciones a los apadrinadores, para facilitarles su tarea. Terminada esta Don Segundo se desmontó en un salto ágil, que le coloco a distancia prudente. Su respiración buscaba, hondamente, satisfacer el ansia de aire, levantando su tórax vasto. Tenía las manos encogidas de haber estrangulado las riendas, las piernas moldeadas por el recado arqueadas sobre los pies, como para solidificar su equilibrio, y sus hombros echados hacia atrás a fin de despejar el pecho, parecían complacerse de sentir su capacidad de dominio”.

A esta atura de su vida se le agrega aquel muchacho que quiere ser Gaucho y libre. Don Segundo lo inicia en la vida de resero, lo dirige, lo alienta.

Es parco en sus apreciaciones, es paternal es sus consejos, pero también, es exigente para que no se amilane,” Hacete duro, muchacho”; le dice, dándole un rebencazo por las paletas.

En cierta ocasión. Mas cuando su ahijado se decide a montar nuevamente aquel potrillo que ha comprado, con algo de ternura, lo alecciona: “En cuanto subas charquiá no más sin asco, que yo no vi andar contando y no le aflojes hasta que n te sientas bien seguro. Me haj´ entendido?

En su afán de independizarse, el muchacho descansa en la recia personalidad de Don Segundo; aso le dice

“Cinco años hacen de un chico un hombre cuando se ha tenido la suerte de vivirlo al lado de un hombre con el que yo llamaba mi padrino”. Por qué de el aprendió “ los saberes del resero, las artimañas del domador, e manejo del lazo y las boleadoras” , a formar un buen caballo para el rodeo , el entablar una tropilla, a “ a trabajar en sogas” a curar animales.” también supo de la vida la resistencia y la entereza en la lucha, el fatalismo en aceptar son rezongos lo sucedido, la fuerza moral ante las aventuras sentimentales, la desconfianza para con las mujeres y la bebida, la producía ente los forasteros, la fe en los amigos”.

De él supo los floreos en la guitarra y las mudanzas en el zapateo; de su memoria saco estilos y versadas y coplas y relaciones, viéndolo llegó a escobillar un “gato” o un “triunfo” y a bailar una “huella” o un “prado”. Saltemos toda la maravillosa relación de las andadas de Don Segundo y su ahijado, y detengámonos en los finales de su obra. El muchacho recibe el mensaje de Don Leandro Galván; tiene que recoger la herencia de su padre y se resiste; no quiere dejar aquella vida andariega, pero libre y tan gaucha. Don Segundo tiene que imponerle toda su autoridad cuando aquel le da el título de “tata”. Luego, cuando teme que la nueva vida con el halago de los bienes, le hagan perder sus cualidades gauchas, el padrino apoyando sonriente su mano en el hombre le hace esta reflexión:

“Si sos gaucho en de veras, no has de mudar, porque ande quieras que vayas, ora con tu alma por delante como madrina ´e tropilla”.

En el momento de la definitiva separación, lo ve alejarse, achicarse en la distancia. “Sombra”, dice para sus adentros. Piensa en su padre adoptivo. ¿Rezar?, Dejar fluir su tristeza al sentirse solo? Se rehace, da vuela su caballo y se va para las casas. Y termina: “Me fui, como quien se desangra” .

¿Después que hemos conocido la semblanza que Ricardo Güiraldes, ha hecho del gaucho extraordinario, no nos sentimos, en cierto modo, reconfortados? ¿Aparte de los méritos literarios de la obra, no sentimos en toda ella el trasunto de su grande amor por la patria? ¿No es toda ella un toque de clarín llamado a formar en torno del augusto altar de la tradición?

A los argentinos; a los que con orgullo nos preciamos de serlo, se nos presenta el problema de futuro de nuestra raza. Vendrán nuevas generaciones que poblaran estas magnificas y prodigas tierras y se preguntaran; ¿que fue su tradición? Que fue de aquel ser extraordinario, con todas sus virtudes y defectos, pero profundamente humano

¡Que se llamó Gaucho!

Florencio Molina Campos

San Antonio de Areco

6 de Diciembre de 1936

