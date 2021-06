En medio de medidas restrictivas que aminoran la circulación y sin clases presenciales, el virus no da tregua y se agazapa en un lugar alto, las vacunas llegan a diario pero entre la gente que sigue juntándose y el covid que se mueve de rango de edad, no alcanza

En medio de medidas restrictivas que aminoran la circulación y sin clases presenciales, el virus no da tregua y se agazapa en un lugar alto, las vacunas llegan a diario pero entre la gente que sigue juntándose y el covid que se mueve de rango de edad, no alcanza

El movimiento vehicular bajó, los controles en los accesos se cumplen, los chicos no van a la escuela, sin embargo la pandemia no afloja y aunque frenó, lo hizo en un lugar muy alto que proyectándolo en el futuro inquieta: “Se produjo un amesetamiento alto, siempre me caractericé por no ser alarmista, pero estoy muy preocupado, advirtió Omar Recchi, Director del Hospital San José en diálogo con Andreína Durán en el Diario de la Mañana, además agregó que “tenemos 550 ó 600 muertes por día, son cifras muy altas, de nivel internacional”, apuntó.

El confinamiento se debate entre lo sanitario y lo comercial: “Tengo un amigo que está pasando por un mal momento, tiene un bar a punto de cerrar por la situación sanitaria, pero también tenemos un amigo en común que falleció. Entre la vida y un negocio tenés que priorizar la vida, no hay otra”, opinó el Doctor, por otra parte aclaró que “cualquier medida que baje la circulación sirve, sean nueve días o sean catorce”.

En el contexto una de las decisiones que más preocupó a la población fue la suspensión de las clases presenciales y aunque los chicos tienen enseñanza virtual, es un gran complicación: “Soy una persona que siempre estudió, estoy a favor de las clases, pero con este escenario es imposible que vuelvan”, aclaró.

Otra de los argumentos que dio por tierra, fue el de la imposibilidad de contagio con edades menores: “Eso fue en la primera ola, al principio de los contagios, ahora vemos muchos cambios, hay mucha cepa Manaos, más contagiosa, ataca gente más joven con neumonías severas”.



La cantidad de activos está cercana a los 200 casos, pero si miramos las proyecciones estadísticas la cifras crecerán en el futuro: “Entre el 15 y el 20% de esa gente va a necesitar internación con oxigeno, si a eso le sumamos los que tenemos internados, es muy preocupante”, estos datos complican y 30 ó 40 pacientes más, provocarán tensión en el sistema de salud.

Uno de los mitos que se diseminó entre la población es la creencia que una persona que ya fue inoculada con las dos dosis no puede enfermarse, cuestión que no es real: “Tenemos 11 personas internadas con Neumonía y tres con respirados en unidad de terapia intensiva Covid, de esas tres hay una persona que recibió las dos dosis y ahora esta entubada y con respirador”, afirmó.

Durante varios de los meses que se pasaron en pandemia se vio en canales de televisión y los medios en general un sinnúmero locales abiertos llenos de gente joven, en un principio el virus atacó a las personas más débiles y empezó por los ancianos, pero a medida que avanzó la campaña de vacunación, esa edad que parecía invencible, hoy está bajo el fuego del virus: “A esa gente ahora se los denomina como los de la -edad de la cervecería-, porque son los que se juntaban a tomar cerveza y todo les importaba un pito, hoy estamos viendo gente de 40 ó 45 años con neumonía”.

Está claro que las medidas que toma el gobierno pueden ser mala o buenas, pero la decisión final es voluntaria e individual: “Todavía hay casos en donde preguntamos los contactos estrechos y nos dicen que estuvieron en un asado o un cumpleaños con 25 personas”, si uno no está dispuesto a cuidarse a si mismo y cuidar a los demás, las chances de salir airosos de este proceso sanitario, son bajas.

Fuente: Capilla Online