La posibilidad de que bares y restaurantes de Tandil reciban comensales en el interior de sus locales es impulsada desde diversos sectores de la vida del municipio, actualmente en Fase 2 y con autorización para funcionar en el sector gastronómico mediante delivery o take away. En ese sentido, desde el Concejo Deliberante trabajan en algunas iniciativas que aputan a la atención con un aforo interno para personas que ya hayan sido vacunadas, una propuesta que elevarán a las autoridades provinciales para su análisis. El propio jefe de Gabinete del gobierno que comanda el radical Miguel Lunghi, Oscar Teruggi, quien aseguró que ““Los gastronómicos pidieron trabajar con un aforo, con aquellos que tienen una o dos dosis, que puedan ser atendidos en los locales”. Los empresarios gastronómicos tandilenses presionan al Ejecutivo para que puedan trabajar con un 30% de ocupación en el interior de sus locales, habida cuenta de que las bajas temperaturas desalientan la estadía de comensales en el exterior. En el deliberativo existen ya dos iniciativas de ediles de Juntos por el Cambio que promueven la posibilidad de recibir clientes en el interior, con los debidos protocolos. Uno de ellos pertenece al concejal oficialista Mario Civarelli, quien apunta a paliar, en parte, la crisis económica del sector. La idea es autorizar solo a aquellos consumidores que hayan sido vacunados contra el Covid-19 y presenten certificado original expedido por autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires. “Necesitamos brindar alternativas que no lleven al cierre de las empresas locales o suspensión de aperturas, habiéndose registrado desde el inicio de la pandemia el cierre de nueve establecimientos gastronómicos con la suma de seis suspensiones hasta el momento”, puntualizaron. Fuente:La Tecla.info