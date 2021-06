La vacuna en los Centros de Atención Primaria, que los municipios se hagan cargo de la vacunación, que el plan no quede en manos de La Cámpora. Todos reclamos de algunos intendentes de Juntos por el Cambio desde el mismísimo comienzo del cronograma de inoculación contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Y al parecer, no está lejos que suceda. Así lo dejó entrever anoche el ministro de Salud, Daniel Gollán, en declaraciones televisivas, al señalar que en la etapa que viene, cuando ya se esté vacunando a la población en general, se utilizarán los centros de salud de los diferentes distritos. “Cuando ya las condicionen lo ameriten vamos a ampliar los lugares de vacunación, incluso pudiendo dentro de mes y medio, cuando ya tengamos a la gente de riesgo cubierta, irnos a 1700 centros de atención primaria donde se podrá dar la vacuna además de manera espontánea, no solamente al que esté registrado“, señaló el funcionario. Además se mostró entusiasmado de cara a lo que viene, pues indicó que su par nacional, Carla Vizzotti, les comunicó que las vacunas seguirán llegando con mucha asiduidad, tal como ha sucedido durante finales de mayo y principios de junio. “Próximamente está llegando otro vuelo así que estaremos teniendo una continuidad muy fuerte. Hoy se comunicó la Ministra de Nación con los Ministros de provincias y el panorama de recibimiento de vacunas es fuerte, grande, importante”, exclamó Gollan. Y añadió: “Estamos manteniendo un ritmo de vacunación muy alta, si se puede continuar con este ritmo podríamos estar pasando en julio a toda la población, ya puede incluirse toda la población sólo que estamos empezando a vacunar a quienes tienen comorbilidades, ya se pueden anotar todos los mayores de 18″. Volviendo al reclamo de los alcaldes, el último en referirse al tema fue Víctor Aiola de Chacabuco, quien dijo: “Todos queremos ayudar. Los vacunatorios de todos los municipios están preparados para que esas 3 millones de vacunas se apliquen sin tardar un minuto más”, afirmó el jefe comunal. Aiola apuntó además contra el Gobierno Nacional por no aplicar vacunas que ya arribaron: “En nuestro país se distribuyeron 15 millones de vacunas, de las cuales se aplicaron 12 millones. Esto significa que existen 3 millones que se podrían utilizar para avanzar con el plan de inmunización, pero no se está haciendo”. “La mejor vacuna no es la que se guarda, sino la que llega en tiempo y forma al ciudadano. No se explica la lentitud en la distribución que hay en este momento de extrema preocupación y angustia”, concluyó el mandamás radical de la Cuarta sección. Tiempo atrás, en el mismo sentido, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, indicaba que “pusimos a disposición 20 centros de atención primaria para llevar adelante la vacunación contra el COVID, pero el gobierno prefirió hacerlo en seis escuelas” y se preguntó “por qué llevarlo a la escuela si tenemos los centros de atención preparados con médicos”. Fuente: LaTecla.info