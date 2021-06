El intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel (Pro), no se achica. Y parece estar decidido a pudrirla del todo. Luego de empezar a ser investigado por la Justicia por convocar a cortar rutas para que vuelvan las clases presenciales, le apuntó todos los cañones a la administración provincial. Y en especial al Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el principal ideólogo del sistema de fases que rige en territorio bonaerense ya hace más de un año. “En realidad el enojo no tuvo nada que ver con las clases ni las restricciones”, señaló el mandamás amarillo en declaraciones a A24, consultado por sus dichos del día anterior, y agregó que “la discusión es simple, el lunes pensábamos que los chicos volvían a las clases, es lo que entendimos; y el sábado vimos que el 80% de la superficie de la Provincia no tenía clases”.



“Los partidos que pueden empezar son el conurbano y algunos del interior, como se pueden colegios en Tigre, La Matanza, con 1500 alumnos, con transporte público y una escuela rural de 30 niños con chicos que no saben leer ni escribir no puedan ir?”, prosiguió, con bronca, el jefe comunal de la Segunda sección. “Nuestra situación sanitaria es mucho mejor”, sumó. “En el Hospital de Sarmiento recibimos gente de Quilmes, Avellaneda, Trenque Lauquen, prestamos respiradores, tenemos 50% de camas ocupadas, un distrito del interior que gobierna el Frente de Todos con 211 casos y misma población está en fase 3, como puede ser? El sistema de fases es una gran mentira. Cada 15 días cambian la manera de calcularlo”, disparó Iguacel, directo al corazón de Bianco. Es importante señalar que ayer por la tarde se supo que la Justicia investigará la presunta comisión de delito por parte del intendente de Capitán Sarmiento, quien como se mencionó, había afirmado que “habrá que salir a cortar rutas” en caso de no habilitarse las clases presenciales en distritos del interior bonaerense. El fiscal Jorge Leveratto, de la UFI N° 4 de San Nicolás, inició las actuaciones luego de que el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, recordase que cortar rutas “es un delito federal”. Y en ese sentido, el funcionario de Axel Kicillof se había quejado más temprano porque “ningún fiscal general actuó de oficio, denunciándolo por apología del delito”. “Me resulta particularmente extraño, o no, sabiendo que el titular del Ministerio Público Fiscal de la Provincia (el Procurador, Julio Conte Grand) y Javier Iguacel forman parte del mismo partido político, no es extraño”, añadía la mano derecha del mandamás provincial; que seguramente, ante eso de que “el sistema de fases es una mentira” no se quedará callado..