El sector destinado a la atención Covid del Hospital San José fue diseñado con espacios amplios pensados para que exista el distanciamiento social, sin embargo la cantidad de gente que se acercó fue mayor de lo esperado: ”El 14 de junio fue el día de mayor atención de gente Covid en la sala Covid”, aseguró el Director del Hospital Dr. Omar Recchi, quien se mostró preocupado porque: ” Ayer en un momento hubo tres horas de demora, estaba la sala llena, con gente esperando en la calle, se atendieron una cantidad de casos impresionantes”, lo que dio como resultado que cuatro pacientes queden internados.

En general el dato que se mira nacional e internacionalmente es el de las camas de terapia intensiva ocupadas: “La terapia Covid está al 50% pero tenemos muy complicado el sector intermedio con 14 pacientes con neumonía y requerimiento de oxígeno y monitoreo constante”, advirtió. Estos pacientes son los que tienen neumonía, necesitan oxígeno, pero no requieren respirador, pero que posiblemente lo necesiten más adelante, proyectado a futuro es preocupante, así como el promedio de edad que bajo con respecto a la primera ola: ”La baja es de doce a catorce años, la gente está más enferma, el virus es más agresivo, destacó.

Las particularidades de Exaltación lo hacen un destino muy elegido por el turismo interno, aperturas mediante, el fin de semana último hubo una cantidad de gente en las calles que llamó la atención, aún a los que ya están acostumbrados: “A veces las decisiones políticas no van con las decisiones médicas, el problema es que los casos de ahora, se produjeron hace tres semanas para atrás, cuando estábamos en Fase 2”, la enfermedad lleva un proceso que hace que los enfermos empeoren a partir del día ocho: “Ahora estamos viendo las consecuencias de cuando teníamos 220 casos activos”.



No está de más recordar cuales son los síntomas que deben llamar la atención para poder actuar en consecuencia si se tiene la sospecha que alguien esté cursando el comienzo de la enfermedad: “Fiebre de más de dos días persistente, dificultad respiratoria o saturación de menos de 95, tiene que concurrir enseguida a la guardia Covid”, la aclaración de Dr Recchi acerca de la forma de traslado es importante: “Si alguien tiene que venir por sus medios, no hay ningún problema con trasladar a un caso positivo, hay que viajar con las ventanillas abiertas, todos con barbijo y el paciente atrás en diagonal al conductor”, señaló.

El distrito sigue recibiendo vacunas y la aplicación de las dosis marcha a buen ritmo “Estamos muy bien con la vacunación, tenemos entre 47.000 y 50.000 habitantes, esperamos la semana próxima llegar al 50% de la población de Exaltación de la Cruz con la primera dosis”.

Con más de un año de pandemia, los casos que se recuperan, no lo hacen en general en los tiempos ni de la manera que muchos de los pacientes quisieran, retomar el estado funcional del organismo necesita de tiempo: “Es normal y frecuente que me quede un poco de dolor de cabeza, que tenga decaimiento, que tengan dolores musculares, que persista la perdida de olfato y gusto, son todos síntomas post Covid que pueden durar unos dos meses”, informó y además agregó: “ Tienen que seguir controlándose con médicos, pero no venir a la guardia. Yo entiendo la preocupación de alguien que está saliendo de la enfermedad y se asusta, pero eso satura la guardia y no podemos atender a quien lo necesita con más urgencia”, remarcó.

Fente: Capillaonline