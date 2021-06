Este lunes 1° de marzo comienza el ciclo lectivo 2021 en el nivel primario en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. También, los secundarios porteños que aún no habían iniciado el 17 de febrero, como los 1º y 2º años.

Regreso con protocolos

La información surge del tercer “Monitoreo de protocolos de regreso a clases presenciales”, elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación. Al menos 16 provincias ya publicaron en su página web las medidas para la reapertura de las escuelas, según ese informe.

“Presentar un protocolo claro y compartirlo con la comunidad educativa en particular, y la sociedad en general, implica entre otras cosas aceptar que la escuela ya no es la misma, que ya no es posible pretender una determinada normalidad prepandemia. Implica también aceptar que necesitamos nuevas políticas institucionales. En este momento, ser transgresores, el no respeto de las reglas, o la no publicación de las mismas, tiene consecuencias que no son solo legales individuales sino colectivas y de salud. A estar en la escuela se aprende, y a estar en sociedad también”, afirma Verónica Gottau, investigadora del CEPE de la Universidad Di Tella.

Cómo es la vuelta en cada provincia

Región por región. Tanto Buenos Aires como Córdoba tienen en común que la presencialidad están sujetas a la capacidad edilicia de cada escuela. En la Provincia, en tanto, alternarán semanas presenciales con semanas virtuales en su totalidad, para que todos puedan asistir y organizarse.

En Areco: Por estar incluído la llamada Fase 3.confirmó a través de las autoridades provinciales y municipales, que mañana regresan las clases presenciales a San Antonio de Areco,