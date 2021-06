“El automovilismo siempre da revancha”, decía Jeremías Scialchi tras su abandono la fecha pasada cuando venía ganando. Sin dudas que no se equivocó al alzarse con el triunfo en la 9ª fecha del TC Pista Mouras.

Los triunfos no viene solos, y sobre esto Jeremías acotaba: “La venimos peleando fecha a fecha con el presupuesto, se nos hace muy difícil poder estar presentes, pero hay dos personas que son el pilar fundamental para que yo este acá, mi papa que me apoya en todo desde que arranque a correr en karting y a Juan Carlos Lanzone que fue la persona que me abrió las puertas en el automovilismo nacional y confió en mi desde un principio”.