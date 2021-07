.

En San Antonio de Areco existen personas dedicadas a distintas actividades que se desconocen a veces por el propio perfil de esas personas, siendo verdaderas sorpresas para muchos de sus conciudadanos aunque trascendiendo en lugares más o menos lejanos.

Tal es el caso de Néstor Eduardo Melgarejo a quienes la mayoría relacionaría con su puesto de agente municipal y dirigente gremial, pero mucho menos conocido por su actividad como luthier.

Fue él mismo quienes nos relató que en principio fue hacer guitarras desde muy chico citando que la primera guitarra la hizo cuando tendría 14 años o algo menos que después se desarmó porque estaba mal armada y esa fue su primera incursión en el tema.

Siempre le gusto porque tocaba la guitarra, de aficionado en su casa y ocurrió que en una oportunidad con unos amigos se les había roto una, estando en Zárate- de donde es nativo Melgarejo-, se enteró que había un luthier, Alejandro Lafont, a su decir “hombre espectacular y artesano increíble”, y a partir de esa guitarra rota, lo conoció.

“Entrar en ese taller de Lafont fue una experiencia que me marcó porque fue como que encontré algo increíble, algo distinto, algo que me gustaba; me hice amigo de este hombre y él fe quien me enseñó las primeras armas en lo que se refiere al instrumento”, dijo Néstor.

Le enseñó las cosas básicas y con el tiempo se dio cuenta que era un autodidacta, investigando, corrigiendo errores y con la ayuda de las redes sociales fue mejorando técnicas. “Nunca hice un curso o un taller con un luthier, por una lado por una cuestión monetaria, por las distancias- los luthiers importantes generalmente están en Buenos Aires-, y no me resultaba fácil concurrir”.

Armó su primera guitarra con algunas piezas que Lafont le regaló incluyendo alguna madera de mucha calidad que aún conserva, y comenzó a reparar guitarras cosa que le resultaba bastante fácil y fue lo que hice por muchos años.

En un momento fabricó algunas que no le gustaron y siguió con la reparación; ya radicado en Areco reparó y restauró un tiempo hasta que abandonó la actividad por no resultarle rentable y a porque consideraba que en cierta etapa de la vida “hay que hacer algunas cosas para sobrevivir”.

Años después – algo así como hace 20 años-, volvió a la reparación de guitarras y ya no dejó mas hasta el día de hoy; en cuanto a la construcción, que es lo que hace esporádicamente actualmente, la retomó hace 10 o 12 años, sin abandonar la restauración y no recuerda con certeza cuantas guitarras lleva hechas aunque cree que son bastantes.

Agrega Melgarejo que “siempre me llama la atención y me fascina el sonido, buscar el mejor sonido; el tema de las tapas, el calibre de las maderas, es un tema tan amplio cuando uno se pone a estudiarlo y profundizarlo que enseña mucha otras cosas a la par: la acústica y demás que es fascinante para mí”.

En cuanto a materiales e insumos Néstor manifestó que compra desde hace años en una casa de Buenos Aires- Casa Prado en San Marín que es el principal importador de madera de la Argentina-, que tiene todo lo que pueda necesitar aunque últimamente busca maderas de la zona; en estos momentos está preparando partes de una guitarra con madera de mora, que es un árbol de acá y que en algunos lugares es plaga y ha descubierto, con otro luthier, que es una madera muy interesante para la construcción…” vamos a ver qué guitarra sale…” dijo esperanzado nuestro entrevistado.

Clientes nunca le faltaron, aún en esta época de cuarentena que creyó que se iba a caer pero- dijo-, “no me quejo, tengo trabajo, hay que partir de la base que yo no vivo de esto, no lo hago por cuestión monetaria sino porque me gusta; quizás podría hacer otra actividad y ganar un peso más, pero en este momento no me interesa. Lo hago porque me fascina todo el tema de la guitarra”.

En el futuro? “Seguiré reparando, hacer guitarras no me preocupa demasiado, no hago propaganda; en una época puse un par de avisos y por ellos no me llegaron trabajos; apuesto a que mi mejor tarjeta de presentación son mis trabajos; la gente llega de otros lugares porque vio trabajos que yo realicé , lo mismo me ha ocurrido con alguna guitarra que me han pedido, han probado alguna que hice y les gustó”.

Agradece a Dios que tenga trabajos y ha hecho para gente de Carmen de Areco, San Andrés de Giles, Mercedes, Zárate, Capitán Sarmiento, Arrecifes y hasta le han llegado para reparar o restaurar del Gran Buenos Aires y Capital siendo que por esas zonas hay tantos buenos luthiers.

En un momento de la charla Melgarejo dice “Me llaman luthier porque así se acostumbra pero debieran llamar guitarrero como dicen en España. Guitarrista el que toca y guitarrero el que las fabrica. Luthier es el que construye todo tipo de instrumentos de cuerda: violines, arpas, violas, violonchelos o contrabajos”

Néstor agrega que “me dedico a la guitarra y no quiero incursionar en otros instrumentos porque con ella tengo más que suficiente. La guitarra es un instrumento muy complejo, con muchas variantes; todos los días se aprende algo. Es increíble que, por ejemplo si uno compra nada más que tapa de la guitarra donde está la boca y el puente y se pone a profundizar en eso, hay para escribir un libro y bastante gordo porque requiere estudios y ensayos de gente que son luthiers de mucho calibre, que han dejado cosas escritas donde se ve que conocimientos muy profesionales, que implican experiencia y muchas cosas más”. Y concluye con una frase que parece que es la que mejor lo define: “por eso digo que la guitarra es tan fascinante”.