La Mujer que desnudó a Gildo Insfrán

Mi respeto y reconocimiento

Ella es Paula Bernini , no es famosa , no es actriz ni política ni hija de desaparecidos , ni gremialista , ni conductora y no baila con Tinelli .

Es una periodista de TN que le hizo frente a la dictadura de Insfrán en Formosa .

Paula Bernini, es la abanderada de los Derechos Humanos.