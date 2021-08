Siguiendo con la presentación de candidatos a concejales y consejeros escolares para Areco presentamos hoy a un debutante en la política partidaria, de apellido ilustre y candidato a concejal en tercer término por JUNTOS: se trata de Juan Manuel “Doma” Domínguez, nieto del inolvidable intendente Teodoro “Tito” que aspira a cambiar algunas cosas Domínguez.

Dijo Domínguez a manera de presentación que pertenece dentro de JUNTOS a la agrupación Viva Areco, y que le gusta la política desde siempre ya que en la familia siempre estuvo presente y eso influyó mucho en su decisión.

Reconoció, no obstante, que estuvo en el pasado algunos encuentros con la política pero siempre como militante y es la primera vez que forma parte de una lista por lo que no pudo negarse al ofrecimiento, que lo pone muy contento; sobre porque “la gestión de Francisco Ratto me parece que va por el camino correcto y tiene mucho en común con mi pensamiento”.

Entrando en su futura gestión manifestó que cambiaría muchas cosas, pero siempre le preocupo “que los políticos NO viven la realidad de la gente a nivel nacional. A nivel local ahora veo otra política, la de antes, la de charlar con los vecinos durante toda la gestión; por eso cuando Francisco me ofreció un lugar dije que sí, por qué es una persona que camina, recorre y charla con los vecinos, me gustó su forma de actuar y decidí acompañarlo en su gestión”.

Valoró Doma que “la lista de unidad que se formó integra muchas ideas nuevas, ayuda sobre todo que hay gente muy comprometida, gente trabajadora del común, empleados, vecinos que vemos todos los días trabajando y pienso que eso suma mucho al momento de presentar nuevas ideas, por qué son temas que nos tocan a todos a diario”.

Por otra parte siempre dijo que los barrios es para él un gran tema a tratar,- los servicios más que nada-, y así lo siente por que vive en el barrio Don Pancho, nació en ese barrio y no quiere irse, es más, hizo allí su casa; por lo tanto es un tema que considera siempre pendiente.

También el candidato de JUNTOS se manifestó sobre las PASO: “en un contexto de pandemia cómo estamos atravesando no sé si se puede hacer una lectura normal, sabemos que la campaña va a ser diferente, y sabemos que va a influir en la cantidad de votantes. Pero en lo que a mí refiere pienso que vamos a tener mucha gente apoyándonos por la lista de Unidad que se armó; es una lista que se puede ver como quieran, y no van a encontrar a nadie que no sea un vecino mas del pueblo, gente de trabajo a diario, docentes, etcétera”.

También consideró como muy positivo en vistas a las elecciones que “el intendente viene haciendo un trabajo increíble en salud, somos nombrados en muchos lugares de la región y aún del país por los logros en el manejo de la pandemia. Aparte de seguir a diario con las obras que están a la vista de los vecinos como el bacheo y mejoras en el pueblo y tantas otras que no se ven, cómo los arreglos del hospital, incorporar cuadrillas de corte de césped que son trabajadores locales locales, recategorización de empleados municipales, y muchas más. Es impecable el trabajo que se hizo en dos años y la gente lo ve”.

Abundando sobre las próximas PASO Domínguez dijo: “la elección es personal, yo me muestro como soy a diario, dónde trabajo, que hago, no se le debe mentir a nadie, la gente tiene que elegir, y pienso que mostrándose tal cual es uno no hace falta más que eso, tienen que saber que soy un vecino mas con ganas de trabajar y tratar de sumar todo lo posible para mejorar la vida de todos”.

Para culminar este hombre que carga sobre sus espaldas con los antecedentes de su abuelo ilustre- un gran intendente de Areco-, expresó que “no hay mucho más que decir, de acá en adelante resta hablar con los vecinos y ver cuáles son sus inquietudes y problemas, buscarle una solución mediante el debate y el consenso, usar el Concejo Deliberante como una herramienta más en la vida de todos, ya sea debatiendo temas del Ejecutivo como nuevas propuestas que puedan surgir de los vecinos”.

Así es Juan Manuel “Doma” Domínguez, sin dobleces, con fuerza y con transparencia de su vida y sus actos. San Antonio de Areco, sus conciudadanos esperan de él, como de los otros candidatos, que se brinden íntegros para mejorar la calidad de vida comunitaria.