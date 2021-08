La presidenta del partido GEN, Margarita Stolbizer, que integra la lista de Facundo Manes a la diputación nacional, estuvo en Pergamino ayer por la mañana.

En compañía de los integrantes de la lista local y referentes de la Segunda Sección recorrió las calles pergaminenses y luego estableció contacto con la prensa. Se mostró entusiasmada por el “gran sentido de unidad” de la lista de precandidatos que, aseguró tienen la mirada puesta en el futuro.

Sobre las Legislativas dijo que “son un mojón” ya que será el puntapié inicial para un proyecto más grande: “Argentina tiene que reconstruir un proyecto de país” sobre todo considerando las difíciles situaciones que arrojó la pandemia.

Un ciudadano común

La dirigente resaltó la figura de Facundo Manes y “discurso de contenido, con ideas para salir de la pelea y de la confrontación”. Lo describió como “un ciudadano común que entiende sobre las problemáticas que la gente tiene”.

Entre las propuestas del espacio, la líder del GEN resaltó que tienen que ver con una movilidad social ascendente. Y en este punto volvió sobre la figura de Manes: “Facundo es una persona que nació en una familia de clase media y gracias al esfuerzo de su familia y al Estado pudo ir a la universidad pública y hoy llega a ser el médico prestigioso que es y que vuelve a volcar, a través de la política, todo su conocimiento. Esto es importante porque Facundo se animó a ‘dar el paso’, como lo dice nuestra consigna, e interpela a otra gente a dar el paso”.

Con empleo y educación

Como muchos otros analistas han definido, Stolbizer considera que la pandemia más que traer problemas “puso al desnudo” el déficit estructural que Argentina ya tenía. Su posición es que para salir de la situación de pobreza “hay que poner la educación en el centro de la agenda y conectarla con las capacidades productivas de cada una de las regiones para formar un puente y así generar mayor empleabilidad porque se sale de la pobreza con más empleo y más educación”.

El valor de “las diversidades”

Por último, Stolbizer aseguró que son buenas las expectativas que le genera la lista, armada con la participación de los diferentes espacios políticos. En este punto destacó “las diversidades” y sostuvo: “Estamos aportando la comprensión de lo que le pasa a la ciudadanía común, con sus preocupaciones diarias. En este período nos dedicaremos a escuchar las inquietudes”. No obstante aseguró que la expectativa no solo está puesta en alcanzar una banca en estas Legislativas sino en el armado de un proyecto de país, ante esta posibilidad aseguró que “en gran medida las coaliciones se arman para ganar elecciones y después fracasan los gobiernos, no podemos volver a fracasar por eso nos estamos preparando para ganar y para mejorarle la vida a la gente”.