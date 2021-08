El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, una reunión con las autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) en la que evaluaron temas vinculados a la producción agropecuaria y la ruralidad. En diálogo con LaTecla.Info, el titular de la entidad agraria destacó una serie de cuestiones puntuales que se trataron en la audIencia que tuvo lugar en la Casa de Gobierno y que habían quedado pendientes desde 2019. En principio, se discutió sobre “el mejoramiento de los caminos rurales que ha arrancado desde la provincia, las cuestiones que hacen a los planes sanitarios. Además, hemos conversado sobre los fitosanitarios. Entendemos que es un tema cientÍfico y técnico, pero es necesario avanzar sobre una ley que dé certeza sobre el uso de fitosanitarios en la actividad agropecuaria”. Asimismo, se dialogó sobre la Cuenca del Salado y el avance de las obras en la misma. “Ha tomado un buen impulso y manifestamos la necesidad de que la obra se siga realizando”. Otro de los temas que se trataron fue el comando de patrullas rurales, y la “excelente acción que se hace en la Provincia desde su creación, pero creemos que hay insuficiencia de los suministros en el material rodante”, expresó Salaverri, quien recordó que el ministro de Seguridad, Sergio Berni había anunciado la entrega de 100 patrulleros, pero su entrega se ha demorado debido a que los proveedores no estaban al día. “Tratamos un tema nacional, que habíamos previsto y que es la situación de la ganadería. Le manifestamos que la restricción que ha hecho el Gobierno nacional sobre las exportaciones afecta muy fuerte a la producción y la comercialización en la provincia. Ha destrozado el sistema de precios del mercado ganadero. No se saben bien los precios y se ha afectado la venta de la vaca. Ha afectado claramente al productor más chico, que es la persona que necesita comercializar la vaca hacia China”, explicó el productor. En este sentido, reveló que “el Gobernador dijo que no iba a realizar ninguna acción en este sentido por ser una política nacional. Insistimos en que el Gobernador arbitrase los medios para elevar nuestro reclamo, pero él mantuvo su posición de no entrometerse en cuestiones de índole nacional”. (Fuente: LA TECLA.INFO)