IAME SERIES ARGENTINA 2021 – CORONACION CHAMPION CUP GRITÓ CAMPEÓN EN LA IAME El piloto de “Areco”, Thiago Falivene, se alzó con un nuevo título y lo festejó en el podio de la Pre Junior. El kartódromo de Buenos Aires fue testigo del Evento #5 y Coronación de IAME Series Argentina, donde el fin de semana pasado, se puso punto final a la Champion Cup. Allí, Thiago Falivene logró calzarse la corona en Pre Junior. Thiago llegó con buenas chances de cerrar este torneo a su favor, pero nada estuvo definido hasta la caída de la cuadriculada en la competencia definitoria.

Los inicios de la fecha fueron buenos, augurando un favorable desarrollo luego de obtener la pole position para partir en las mangas. En esas baterías, disputadas el día sábado, consiguió un P3 en la primera, mientras que en las dos restantes, se llevó la victoria. “Empezamos muy bien. Hicimos la pole. Quedamos 3° en la primera manga y ganamos las otras dos. Vamos a dar todo para definir el campeonato e intentar llevarnos el título”, aseguró el volante de San Antonio de Areco. El domingo, con un cielo amenazante de lluvias y un fuerte viento gélido, Thiago se dispuso a completar la final de la mejor manera. Sin embargo, los apretujones que sufrió en la largada, lo relegaron varias posiciones en el clasificador. Repuesto de esa situación con un ritmo ágil y maniobras acertadas, logró afirmarse en el P3 para completar el terceto del podio y sumar los puntos necesarios para llevarse un nuevo título. “Tuvimos una largada complicada, pero nos pudimos recuperar. Llegamos a definir en esta final, en la que cada posición era decisiva. Pude superar a Caram, quien intentó cuidarse para que no lo pase. Lo pude superar con una gran maniobra y nos quedamos con el título”, contó feliz Falivene. Luego continuó: “Quiero dar mi agradecimiento especial a los que me apoyan en mi carrera deportiva: Art Factory, Lusqtoff, Nutribon, Fusari Materiales, FrioRed, Crazytwins. También quiero agradecer infinitamente a mi familia, que sin el apoyo de ellos no podría correr, al Trillo Racing, a Exprit, a Didi, a Construcciones Falivene y Falucho Automotores”. De la mejor manera, Thiago Falivene cierra este torneo, con el título de la Pre Junior en sus manos. Será convocado el fin de semana del 28 y 29 de agosto, al kartódromo de Mar del Plata, para disputar el Open Argentina, donde se pondrán en juego las plazas para la Final Internacional de IAME. IAME SERIES ARGENTINA 2021 – CORONACION CHAMPION CUP

Kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, CABA PRE-JUNIOR

Clasificación: 1. Falivene, Thiago 48,887 Manga 1: 1. Pérez, Ayrton, 2. Díaz, Ignacio, 3. Falivene, Thiago, 4. Caram, Sebastián, 5. Videla Alvarez, Lautaro, 6. Bulbarella, Simón, 7. Bettino, Thiago. Manga 2: 1. Falivene, Thiago, 2. Pérez, Ayrton, 3. Díaz, Ignacio, 4. Bettino, Thiago, 5. Caram, Sebastián, 6. Bulbarella, Simón, 7. Videla Alvarez, Lautaro. Manga 3: 1. Falivene, Thiago, 2. Pérez, Ayrton, 3. Caram, Sebastián, 4. Bettino, Thiago, 5. Videla Alvarez, Lautaro, 6. Bulbarella, Simón, 7. Díaz, Ignacio. Final: 1. Pérez, Ayrton, 2. Díaz, Ignacio, 3. Falivene, Thiago, 4. Videla Alvarez, Lautaro, 5. Bulbarella, Simón, 6. Caram, Sebastián, Nc. Bettino, Thiago. Campeonato Extraoficial: 1. Falivene, Thiago 96 – 1v (Campeón), 2. Caram, Sebastián 91 – 3v (SubCampeón), 3. Pérez, Ayrton 87 – 1v, 4. Díaz, Ignacio 59, 5. Bettino, Thiago 46, 6. Videla Alvarez, Lautaro 35, 7. Nugnes, Angelo 33, 8. Strazzolini, Thiago 21, 9. Bulbarella, Simón 19, 10. Lohrmann, Bautista 17, 11. Bodrato Mionetto, Franco 11, 12. Moreyra, Lisandro 8, 13. Rodríguez, Lucio 4. Para más información sobre los campeonatos en los que participa Thiago Falivene ingresar a www.e-kart.com.ar. CABA, 08/08/2021

