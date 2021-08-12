Liga Deportiva de Areco. Boletín Nº 192/21

agosto 12, 2021 - Información General - no comments

BOLETIN N° 192/21  -                                                                09 de AGOSTO de 2021.-

SI TE SENTÍS CON SÍNTOMAS DE COVID-19, NO CONCURRAS A JUGAR, POR EL BIEN PROPIO Y DE TODOS

SOLICITUD DE PASES

Núm

DNI Nº

Persona

Fecha Nac.

De club

Al club

4491730

41385481

 PEREZ, GUIDO 6.10.1998 RIVER PLATE UNIDOS

4945494

36735591

 VIGIL, SOFIA 04.06.1992 SAN PATRICIO RIVADAVIA

4945494

36735591

 LOPEZ PEREYRA, BAUTISTA 16.02.2009 RIVADAVIA HURACAN

4945494

36735591

 LESCANO, PRISCILA 16.02.2000 TEMPESTAD RIVADAVIA

4945494

36735591

 DIAZ, LAUTARO JEREMIAS 26.09.2005 UNIDOS RIVADAVIA

4945494

36735591

 ALMIRON, LORENZO 01.02.2009 RIVADAVIA HURACAN

Se recuerda que de no ser contestados los Pedidos en 10 días, se dará el Concedido. Art 17 RTI.

PRÓXIMA REUNIÓN PRESENCIAL

DIA:             MARTES 17 DE AGOSTO DE 2021

LUGAR:       CLUB PROGRESO – Alsina y G. Paz – SADA

HORA:         20,15

TEMAS:      APERTURA LIBRO DE PASES – ORGANIZACIÓN PRÓXIMO CAMPEONATO DE 1° CATEG.

RESPECTAR LOS PROTOCOLOS DE RIGOR – TAPABOCAS y ALCOHOL EN GEL

RESULTADOS

PRÓXIMA FECHA

ESTADIO – DIAS – HORA -

ESTADIO

DIA

Hs

LOCAL

VISITANTE

FEMENINO

SÁBADO

SEMIFINALES
RIVER PLATE (Camping)

14/8/2021

14,30

RIVER PLATE

vs.

LA CUMPARSITA
SAN CARLOS

14/8/2021

14,00

SAN CARLOS

vs.

CUCULLU A

MASCULINO

DOMINGO

FINAL – UNICO PARTIDO

SAN CARLOS

15/8/2021

15,30

 SAN CARLOS

vs.

HURACAN

SE RECUERDA A LOS CLUBES FINALISTAS LA PROHIBICIÓN DEL INGRESO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, BANDERAS Y PIROTECNIA DE ACUERDO A LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES

ESTADIO – DIAS – HORA -

ESTADIO

DIA

Hs

LOCAL

VISITANTE

FEMENINO

SÁBADO

SEMIFINALES
RIVER PLATE (Camping)

14/8/2021

14,30

RIVER PLATE

vs.

LA CUMPARSITA
SAN CARLOS

14/8/2021

14,00

SAN CARLOS

vs.

CUCULLU A

MASCULINO

DOMINGO

FINAL – UNICO PARTIDO

SAN CARLOS

15/8/2021

15,30

 SAN CARLOS

vs.

HURACAN

 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

EXPULSADOS

APELLIDO NOMBRE CLUB

DIVIS.

FECHA

ART . N°

PARTIDOS
GOMEZ HEREDIA JUAN SAN CARLOS

S – 7/8/21

207

1

 

PERSONAS QUE RESTAN CUMPLIR FECHAS

APELLIDO

NOMBRE

CLUB

RESTAN
RETUCCI ALAN RIVER PLATE

2
PIGRETTI MATIAS SAN PATRICIO

2
ANTONIJEVICH  MATEO RIVER PLATE)

1
GODOY  DIEGO VILLA MANCHI)

1
PORTILLO TOMAS RIVER PLATE

1
LOPEZ EMANUEL SAN PATRICIO

1
LAURENCO FEDERICO LA CUMPARSITA

1
DAVILA LAUTARO LA CUMPARSITA

1
GOMEZ HEREDIA JUAN SAN CARLOS

1