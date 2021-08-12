BOLETIN N° 192/21 - 09 de AGOSTO de 2021.-
SI TE SENTÍS CON SÍNTOMAS DE COVID-19, NO CONCURRAS A JUGAR, POR EL BIEN PROPIO Y DE TODOS
SOLICITUD DE PASES
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Núm
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DNI Nº
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Persona
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Fecha Nac.
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De club
|
Al club
|
4491730
|
41385481
|PEREZ, GUIDO
|6.10.1998
|RIVER PLATE
|UNIDOS
|
4945494
|
36735591
|VIGIL, SOFIA
|04.06.1992
|SAN PATRICIO
|RIVADAVIA
|
4945494
|
36735591
|LOPEZ PEREYRA, BAUTISTA
|16.02.2009
|RIVADAVIA
|HURACAN
|
4945494
|
36735591
|LESCANO, PRISCILA
|16.02.2000
|TEMPESTAD
|RIVADAVIA
|
4945494
|
36735591
|DIAZ, LAUTARO JEREMIAS
|26.09.2005
|UNIDOS
|RIVADAVIA
|
4945494
|
36735591
|ALMIRON, LORENZO
|01.02.2009
|RIVADAVIA
|HURACAN
Se recuerda que de no ser contestados los Pedidos en 10 días, se dará el Concedido. Art 17 RTI.
PRÓXIMA REUNIÓN PRESENCIAL
DIA: MARTES 17 DE AGOSTO DE 2021
LUGAR: CLUB PROGRESO – Alsina y G. Paz – SADA
HORA: 20,15
TEMAS: APERTURA LIBRO DE PASES – ORGANIZACIÓN PRÓXIMO CAMPEONATO DE 1° CATEG.
RESPECTAR LOS PROTOCOLOS DE RIGOR – TAPABOCAS y ALCOHOL EN GEL
RESULTADOS
PRÓXIMA FECHA
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ESTADIO – DIAS – HORA -
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ESTADIO
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DIA
|
Hs
|
LOCAL
|
VISITANTE
|
FEMENINO
|
SÁBADO
|
SEMIFINALES
|RIVER PLATE (Camping)
|
14/8/2021
|
14,30
|
RIVER PLATE
|
vs.
|
LA CUMPARSITA
|SAN CARLOS
|
14/8/2021
|
14,00
|
SAN CARLOS
|
vs.
|
CUCULLU A
|
MASCULINO
|
DOMINGO
|
FINAL – UNICO PARTIDO
|
SAN CARLOS
|
15/8/2021
|
15,30
|SAN CARLOS
|
vs.
|
HURACAN
SE RECUERDA A LOS CLUBES FINALISTAS LA PROHIBICIÓN DEL INGRESO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, BANDERAS Y PIROTECNIA DE ACUERDO A LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES
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ESTADIO – DIAS – HORA -
|
ESTADIO
|
DIA
|
Hs
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LOCAL
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VISITANTE
|
FEMENINO
|
SÁBADO
|
SEMIFINALES
|RIVER PLATE (Camping)
|
14/8/2021
|
14,30
|
RIVER PLATE
|
vs.
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LA CUMPARSITA
|SAN CARLOS
|
14/8/2021
|
14,00
|
SAN CARLOS
|
vs.
|
CUCULLU A
|
MASCULINO
|
DOMINGO
|
FINAL – UNICO PARTIDO
|
SAN CARLOS
|
15/8/2021
|
15,30
|SAN CARLOS
|
vs.
|
HURACAN
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
EXPULSADOS
|APELLIDO
|NOMBRE
|CLUB
|
DIVIS.
|
FECHA
|
ART . N°
|
PARTIDOS
|GOMEZ HEREDIA
|JUAN
|SAN CARLOS
|
1°
|
S – 7/8/21
|
207
|
1
PERSONAS QUE RESTAN CUMPLIR FECHAS
|
APELLIDO
|
NOMBRE
|
CLUB
|
RESTAN
|RETUCCI
|ALAN
|RIVER PLATE
|
2
|PIGRETTI
|MATIAS
|SAN PATRICIO
|
2
|ANTONIJEVICH
|MATEO
|RIVER PLATE)
|
1
|GODOY
|DIEGO
|VILLA MANCHI)
|
1
|PORTILLO
|TOMAS
|RIVER PLATE
|
1
|LOPEZ
|EMANUEL
|SAN PATRICIO
|
1
|LAURENCO
|FEDERICO
|LA CUMPARSITA
|
1
|DAVILA
|LAUTARO
|LA CUMPARSITA
|
1
|GOMEZ HEREDIA
|JUAN
|SAN CARLOS
|
1