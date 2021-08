Nélida “Nela” Pazzaglia comenzó sus primeros pasos en la política diciendo que “allá por el año 2014 me invitaron participar en unas Internas del partido en con una corriente de opinión de ese entonces-Compromiso y Cambio-, dentro de la Unión Cívica Radical”.

Hoy es candidata en cuarto lugar de la Lista de JUNTOS.

Dentro de JUNTOS y representando al centenario partido que fundó Leandro Alem, pasó a ocupar cargos directivos en el Comité de Distrito local desde hace varios años, con bajo perfil pero siempre dispuesta a dar una mano.

Nela reconoció como sus inicios, aún sin militar políticamente, “desde 1983 de la mano de Raúl Alfonsín gracias quien a hoy vivimos en Democracia”.

Ahí se despertó su vocación y las ganas de participar manifestando la candidata a concejal que:”de la política no cambiaría nada; alguna vez me enoje con la política y alguien me dijo: ´la política bien trabajada no es mala´. Cambiaría a los políticos a quienes les exigiría que se comprometan más con la gente, que dejen el ego y los cargos de lado y piensen en el país”.

Nela Pazzaglia afirma con convicción que “la lista de JUNTOS es renovación y coincidimos que queremos trabajar en conjunto por Areco; tenemos un gran equipo con gente de diferentes edades y extracciones y con un mismo fin: mejorar la calidad de vida de los arequeros”.

Yendo a sus inquietudes no dudó en reconocer que su mirada siempre estuvo, desde siempre, en la parte social, agregando:”Me gusta ayudar, contener, escuchar y tratar de darles solución a los problemas y carencias”.

Es que está convencida que tiene las mejores expectativas hacia las PASO y la elecciones generales porque forman lo que considera un gran equipo de JUNTOS, dispuestos a trabajar para obtener resultados positivos.

Por otra parte Nela dijo: “Defiendo la gestión de Francisco Ratto y su equipo por la transparencia y el respeto de cómo lleva a cabo su gestión municipal. Seguramente su ejemplo va a influir positivamente”.

Más adelante agregó la integrante de la lista de JUNTOS.”Me interesa el bienestar de mis convecinos quiero escucharlos y la dedicación y la entrega es lo que puedo transmitir”.

Finalmente manifestó que “nunca tuve un cargo político, pero siempre estuve al lado de la gente desde la militancia”.

Simple y clara en sus conceptos y convicciones Nela tiene hoy el reconocimiento a su militancia y fidelidad partidaria; Areco, su gente espera mucho de ella y estamos seguros que no los defraudará.