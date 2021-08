BOLETIN N° 193/21 - 16 de AGOSTO de 2021.-

SOLICITUD DE PASES

Se recuerda que de no ser contestados los Pedidos en 10 días, se dará el Concedido. Art 17 RTI.

PRÓXIMA REUNIÓN PRESENCIAL

DIA: MARTES 17 DE AGOSTO DE 2021

LUGAR: CLUB PROGRESO – Alsina y G. Paz – SADA

HORA: 20,15

TEMAS: APERTURA LIBRO DE PASES – ORGANIZACIÓN PRÓXIMO CAMPEONATO DE 1° CATEG.

RESPETAR LOS PROTOCOLOS DE RIGOR – TAPABOCAS y ALCOHOL EN GEL

RESULTADOS

CAMPEÓN DEL APERTURA DE LOS DOS CENTENARIOS

CLUB ATLETICO HURACAN

SUB CAMPEON

CLUB SOCIAL y DEPORTIVO SAN CARLOS

AMIGOS: en momentos difíciles como los que estamos pasando por la Pandemia es donde se ve la calidad de DIRIGENTES con que cada Entidad cuenta, y al término del Campeonato han demostrado ser MUY GRANDES DIRIGENTES, que ante las adversidades le ponen las ganas, el esmero y el esfuerzo necesario para que no queden en DICHOS y SEAN LOS HECHOS los que hablen.

Ayer, después de muchos años, vi como hincha lo ocurrido, y como Dirigente, no me queda mas que FELICITAR al Club San Carlos por la Organización y el comportamiento, y de igual manera a los Directivos y simpatizantes de Huracán que supieron guardar el respecto hacia el adversario, y festejar como debe ser, en algarabía no provocativa, llevando a muy buen término un Campeonato atípico.

¡¡¡FELICIDADADES CAMPEÓN CLUB ATLÉTICO HURACÁN!!!

AGRADECIMIENTO:

A los Clubes Huracán y Rivadavia por haber aportado los Trofeos del Campeonato con el nombre de sus ambos Centenarios.

PRÓXIMA FECHA

La Final del Fútbol Femenino entre RIVER PLATE y SAN CARLOS, se disputará el día sábado 21 de Agosto de 2021 en el lugar que será sorteado el Martes 17 de Agosto de 2021 por Lotería Nocturna de la Pcia de Bs.AS.

NÚMERO PAR = RIVER PLATE NÚMERO IMPAR = SAN CARLOS

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

EXPULSADOS – PROVISIONAL – ART 22 RTP

APELLIDO NOMBRE CLUB DIVIS. FECHA RÍOS MATÍAS HURACAN 1 F-15-8-21

PERSONAS QUE RESTAN CUMPLIR PARTIDOS