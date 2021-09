.

Santiago Levantini comienza por definirse como papá de Felipe, Gonzalo, Luisa y Manuel y profesionalmente como ingeniero agrónomo y asesor de empresas agropecuarias en esta zona.

Su inclinación por la política nació a partir de involucrarse y participar ya que considera que “es un pilar fundamental para aportar ideas y lograr una mejora y crecimiento del lugar donde vivimos. Si queremos que nuestros hijos crezcan y puedan desarrollar su futuro en nuestra comunidad tenemos que dar un paso adelante y participar desde el lugar que podamos”, dijo Santiago.

Aseguró que “siempre vi a mi viejo participar desde el lugar que le tocaba y que podía hacerlo. No participó concretamente en política pero fue ejemplo e incentivo para mí a hacer algo cuando se me presentara la posibilidad. Ésta fue una de ellas y no lo dudé”.

Su actuación como dirigente pasó por ser integrante de la Comisión Directiva de ARPA-Asociación Regional de Productores de Areco-, hace ya algunos años y cómo productor opina de la situación del agro; referido al cepo a las exportaciones de carnes, retenciones, presión fiscal, precios insumos, dólar dijo que “el campo es un sector muy dinámico y en el que es clave poder planificar a mediano-largo plazo. Cualquier obstáculo para esto creo que desalienta el crecimiento y afecta profundamente al sector y todo lo que puede aportar al país”. Y por eso, agregó “me gustaría poder aportar ideas en favorecer y hacer crecer la relación campo-ciudad. Creo que es hora de que nos demos cuenta de la gran sinergia que se puede lograr si tiramos todos para el mismo lado”.

Acerca de la gestión de Francisco Ratto manifestó Levantini: “ Tenemos un intendente que se caracteriza por su cercanía, su apertura para escuchar y resolver problemas concretos que impactan directamente en una mejor calidad de vida para nuestra comunidad. El mejor ejemplo es la gestión actual del sistema de salud. Estoy convencido que el vecino valora esto y se va a ver reflejado en el apoyo al equipo que se armó para acompañar ésta y otras líneas de trabajo desde el Concejo Deliberante”.

No dudo en manifestar su optimismo ante las para PASO y la Elecciones Generales con muy buenas , basadas sobre todo en las buenas devoluciones que están teniendo en las recorridas y visitas que está haciendo con el equipo por Areco, Duggan y Villa Lía.

Consultado sobre lo determinante que pueden ser estas elecciones para el futuro del municipio, la Provincia y Nación dijo que “No creo en los cambios de un día para el otro, creo que para lograr una transformación necesitamos concentrarnos en dar pequeños pasos hacia el futuro que creo nos merecemos como comunidad, Provincia y Nación. Partiendo de esto, creo que sí es muy importante que mensaje queremos dar, y en ese sentido esta elección es fundamental para transmitir qué valores tan básicos como hablar con la verdad y actuar en consecuencia no se negocian”.

Claro en sus conceptos y sus convicciones, Santiago Levantini representa a un sector fundamental de la sociedad y la economía y puede plasmarlo en proyectos o simplemente nuevas ideas.