En su cuenta de Facebook C armena expresó “Hoy me tocó despedirme de mis compañeros del Zerboni. A los que no pude hacerlo me despido por este medio. Tengo solo palabras de agradecimiento para todos!!! Por el respeto que fue mutuo como el primer día que pise el hospital allá por 1995…. les deseo todo lo mejor y hasta siempre!!!”

Luis Carmena es, además de un excelente profesional especializado en Terapia intensiva un increíble ser humano al que seguramente, todos vamos a extrañar le deseamos lo mejor a él y a su familia y tendrá nuestro reconocimiento eterno.

Infinidad de comentarios en su cuenta dan idea de lo mucho que era reconocido y querido Luis Carmena.

Te estaremos esperando siempre con los brazos abiertos