En el campo, cuando alguien se enreda con su propio lazo, le dicen “te pialaste, chambón”. La mala maniobra termina normalmente en una caída aparatosa; y como todo lo que va mal, empeora, lo más probable es que termine lleno de barro y bosta.

Ayer, el presidente Alberto Fernández se pialó. Fue cuando quiso justificar el mantenimiento del cepo a las exportaciones de carne con el argumento de que la medida había permitido reducir el precio en el mercado interno. Los ruralistas le respondieron enseguida: “Usted nos había asegurado que si el precio bajaba, las exportaciones se reabrían”.

Por supuesto, a esta altura quedar en falsa escuadra frente a la dirigencia del campo es algo que mucho no le preocupa a la conducción oficial. Antes bien, pareciera que en el mundo K anida la idea de que es buen negocio político aparecer enfrentado al campo. Esta declaración de AF llega a pocos días de las elecciones así que la intencionalidad quedó subrayada con gruesos trazos de evidencias.

Con prudencia, la dirigencia del agro anunció medidas de fuerza, pero sin detallar ni la modalidad ni el momento. También fue evidente la intención de no entrar en el toma y daca, y ser instrumento de la campaña electoral. Aunque la bronca de “las bases” va in crescendo, porque lo de la carne no es el único dislate del gobierno en su política hacia el campo.

Hechos: es cierto que la carne en góndola o mostrador de carnicería bajó un par de puntos. Los del campo sostienen que esta baja es habitual a esta altura del año. Y resaltan un hecho bien conocido: la exportación es complementaria del consumo interno. Esto también lo sostiene la industria frigorífica exportadora, que cuando más carne despacha al exterior (obteniendo precios más elevados), puede colocar cortes populares a precios más bajos en el mercado interno.

Por otro lado, los frigoríficos del Consorcio ABC, que reúne a los principales exportadores, comprometieron la entrega de una cantidad apreciable de carne a los supermercados, a bajos precios. Los empresarios también habían recibido seguridades, por parte del gobierno, de que el cierre sería transitorio. Y actuaron en consecuencia, manteniendo el interés de sus clientes, pidiéndoles paciencia, para que no fueran a surtirse de otros orígenes. Aquí reside una de las consecuencias más desastrosas del cepo cárnico: la pérdida de la (poca) confianza en el país como proveedor de un producto emblemático, portador de un sello indeleble de calidad. Esto es pérdida de valor.

Y en esta pérdida de valor, el principal castigado es el trabajador de la industria cárnica. Hace pocas semanas, el economista Pablo Gerchunoff lanzó la idea-fuerza de un “modelo popular exportador”, un concepto rupturista frente a las teorías prevalecientes, en particular la idea del desarrollo a partir de la sustitución de importaciones. Decía Pablo que este modelo terminaba siempre con crisis cambiaria, por la necesidad de dólares para sostenerlo.

En cambio, el modelo popular exportador implica la estructuración de cadenas competitivas, que son de por sí integradoras. Y terminan generando mejores ingresos para todos los actores. Es lo que pasa con los salarios de la industria frigorífica exportadora. Y es lo que no pasa cuando estas empresas tienen que “primarizarse”, eliminando horas extras, y sin poder trasladar los mejores precios a su plantel.

Pero hay más. La cadena industrial de la carne tiene una característica que la diferencia de otras industrias. Si uno tiene una fábrica de tornillos, compra barras de hierro, las corta y las pasa por un torno. Cuando el mercado no demanda tornillos, puede hacer varias cosas. Por ejemplo, dedicar los tornos a otra cosa.

En la ganadería, los tornos son los vientres, la máquina herramienta que va a producir los terneros, que luego se engordan hasta que les llega el momento de convertirse en carne. Si el mercado se satura, como está pasando ahora, por abundancia y por caída de la demanda, el ganadero pierde interés en la vaca. Y la manda a faena. Como la vaca es también carne, hay más oferta todavía. El famoso “ciclo ganadero”, que termina en una debacle. Está pasando ahora: la carne bajó un 2%, pero la vaca cayó un 6%.

Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Ya lo vivimos, después de la liquidación del 2009, cuando perdimos 10 millones de vacunos. De pronto, faltó carne, por falta de vientres, y los precios se dispararon. Guillermo Moreno lo recuerda bien.

Pero bueno, las elecciones son el domingo próximo. Y a largo plazo estaremos todos muertos, decía Keynes.

CLARIN