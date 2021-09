A casi 650 días de gobierno, el Intendente Francisco Ratto, considera que la de su equipo fue una gestión muy exigente en cuanto a las cuentas públicas municipales, con un marcado déficit heredado de la gestión anterior, que se pudo controlar y entregar el primer año con un pequeño superávit fiscal de 12 millones de pesos y en plena pandemia, aunque venía de 62 millones de déficit .

Este- dijo Fran-, “fue uno de los principales motivos por los que queríamos hacernos cargo del municipio; para enderezar las cuentas municipales que estaban en situación muy grave. Apareció la pandemia y las complicaciones-, el equipo de salud se destacó mucho- y se sigue destacando-, no solo en el manejo de la pandemia sino en el manejo de la sal en general, con la incorporación de un nuevo centro de salud- CAP Miguel Caracoche-, que está cada día más lindo y con mas prestaciones, se mejoró la infraestructura, los médicos y los insumos hospitalarios después de las famosas quejas porque faltaban desde las gasas hasta el hilo de coser ,cuando faltaban medicamentos y cuando todo estaba tan desordenado se consiguió, con mucho esfuerzo y mucho trabajo de mucha gente, torcer el rumbo de la salud de San Antonio de Areco”

Realmente se han logrado muchas cosas: avanzado en obra y si bien hubo demoras por la pandemia en sí mismo se ha trabajado mucho en el bacheo, el tercer plan tanto en hormigón como con bituminoso que hacía muchos años no se hacía en Areco y –agregó el intendente-: “heredamos además de un gran déficit, miles de pozos que estamos revirtiendo. Es un proceso que va a llevar toda la gestión y lo vamos a terminar”

También dijo Ratto “Pudimos mejorar la administración y generamos oportunidades de trabajo que era lo que queríamos y generamos esas oportunidades rebajando 100% las habilitaciones para que puedan acceder y hoy se ve que, al no tener ese gasto, se van produciendo habilitaciones a un ritmo de cinco por semana, con nuevos emprendedores locales. También aportamos al Parque Industrial con un desarrollo real, hay dos empresas instaladas y estamos terminando la red eléctrica para que puedan trasladarse más emprendimientos. Abarcamos todo el espectro de la producción con el sistema de microcréditos para que el emprendedor tenga un impulso inicial que le permita establecerse. Siempre que haya gente dispuesta a trabajar allí estaremos para acompañarlos”.

El municipio- manifestó Francisco “está estable en presupuesto e ingresos, hemos tenido excesos presupuestario en Salud porque este año por los costos de la pandemia se triplicaron, por la cantidad de pacientes que hubo que atender; nada nos llena mas de orgullo que haber invertido en el sistema de salud que nos permitió salvar muchas vidas y en un año que no es fácil, mucho más complejo que 2020 en el manejo, no cerramos con déficit, tampoco con mucho superávit pero si equilibrado por estar manejando dinero de los contribuyentes”.

Enfatizó con mucha satisfacción que” desde el área de Salud lo realizado fue destacadísimo; de hecho la Organización Panamericana de la Salud está redactando el Caso San Antonio de Areco, todas estas semanas tuvimos muchas entrevistas de trabajo relativas a eso y se esta armando lo que se va comunicar ya que el Caso Areco es un caso de éxito que puede ser útil para otras localidades de Argentina como del exterior. A cargo de eso está, a solicitud nuestra, la OPS para ser presentada en tiempo y forma”.

Respecto a la reactivación de actividades tan perjudicadas por la cuarentena y la pandemia, Ratto expreso que “las actividades del interior que tienen concentración de gente fueron las más perjudicadas y pero sostenemos un esquema de rebajas en tasas a todas las actividades que fueron perjudicadas: anulamos la de Turismo, publicidad y propaganda, uso del espacio público, de espectáculos públicos y a todas las actividades se hizo un descuento importante en la tasa de Seguridad e Higiene”.

De sus palabras se desprende que el Parque Industrial generó muchas expectativas y va a tener en breve y antes de fin de año empresas trabajando allí. En cuanto a la pista se está en pleno proceso de evaluación de cómo extenderla para que pueda ser usada por aeronaves de mayor porte ya que interesa mucho y el Gobierno Municipal considera una buena asociación Parque Industrial y Aeródromo y tener que la pista operativa.

Referido a la Subestación de Electricidad que se radicaría en la zona de Acceso Durán, Ratto manifestó con cierta preocupación que “es una cuestión compleja porque la actual subestación está al borde de su capacidad y se confrontan los intereses lógicos de los vecinos que no la quieren en ese lugar y la necesidad de mejorar la infraestructura porque sino el pueblo va a quedar desabastecido de electricidad. Es un problema que estamos abordando y tratando de solucionar. Hoy la tecnología ayuda a que no se genere ningún problema que se extienda a los vecinos, pero comprendemos su reclamo y estamos hablando con ellos aunque es una situación compleja; lo ideal es la relocalización”.

Es evidente y asó lo nota el intendente que “la elección está siendo vista con mucha apatía, estamos saliendo de la segunda ola y la gente no está con ánimo electoral, la pandemia dejó resabios y, si bien en este momento estamos tranquilos en lo epidemiológico, la comunidad o parte de ella al menos, tuvo un desgaste por todo lo que nos tocó vivir, que fue muy angustiante por lo que no se vive un clima preelectoral con ánimo, pero debiéramos comprender que es muy importante esta elección considerando que es nuestro futuro y de la juventud y no podemos darnos el lujo de no ocuparnos de eso; sería muy malo que la gente no vaya a a votar, más allá de no tener ganas; bastaría un esfuerzo más en una responsabilidad ciudadana”.

Las elecciones convocan a todos , votar es expresar la voluntad popular, y en ese sentido Francisco pidió “a los partidos políticos que sean responsables, que sea en un marco de respeto, que se viva la democracia como una fiesta, que la cuidemos porque es muy importante, que a nuestra democracia joven hay que seguir cuidándola; no se gana nada no yendo a votar, todo lo contrario, los problemas se profundizarán. Así que no perdamos el norte, no perdamos el foco que vamos a tener mejor futuro si nos ocupamos de nuestro propio destino. Así que están todos convocados a votar.”