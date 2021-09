San Antonio de Areco, a diferencia de otros partidos más cercanos a la ciudad de Buenos Aires, no pudo aprovechar, los cambios en política sanitaria, que se produjeron después de la epidemia de fiebre amarilla, que azoto a la ciudad de Buenos Aires en 1871, provocando un importante éxodo poblacional hacia el norte de la provincia; tampoco tendrá los beneficios sanitarios, que ocasiono la fundación de la ciudad de La Plata, el 19 de noviembre de 1882.

Los antecedentes del Hospital Municipal Emilio Zerboni, los podríamos ubicar el 6 de febrero de 1880, cuando doña Luisa Oyarzabal a “…nombre de una sociedad de señoras consagradas al servicio y cuidado de los enfermos menesterosos,…”, envía una nota al intendente diciendo “…y observando la necesidad apremiante que tiene este Partido de un Instituto de esta clase, hemos determinado fundar en San Antonio de Areco un Hospital…” (1), dando inicio a un movimiento, que la señora Margarita Mooney de Morgan convierte en realidad en 1902, al fundar el Hospital María Clara Morgan y finalmente se haría definitivo, el 25 de septiembre de 1921, con la inauguración del Hospital Emilio Zerboni, que dona la señora Santina Speroni de Zerboni. Para esta fecha estaban funcionando los hospitales de Mercedes (1870), San Nicolás (1874), Arrecifes (1881), San Pedro (1905), San Andrés de Giles (1905) y Carmen de Areco (1913), solo por nombrar algunos.

El 10 de abril de 1918, se forma la “Comisión Pro Sala de Primeros Auxilios y Comisaria”, y el 8 de septiembre se constituyo la “Comisión de Señoras Pro Hospital San Antonio”, iniciando ambas asociaciones un camino que llevo a la fundación del Hospital “Emilio Zerboni”, que este 25 de septiembre de 2021, cumple “Cien años defendiendo la vida”.

El miércoles 10 de abril de 1918, a las 9 de la mañana, en el despacho de la Intendencia Municipal, que funcionaba en calle Mitre N° 390, se reunía un grupo de vecinos con el Comisionado Municipal, ellos eran: Gabino Paulino Tapia, Pío Labayen, el Médico Obstetra Doctor Valerio Guallart, el electo Intendente Fernando Speroni, Manuel Casco, Patricio Mulvihill, el Comisario Pascual G. de Rosa y Francisco Speroni, con el objeto de dejar constituida una “Comisión Pro Sala de Primeros Auxilios y Comisaria”.

“En San Antonio de Areco, a diez días del mes de Abril del año mil novecientos diez y ocho y siendo las nueve a.m., reunidos en el despacho de la Intendencia Municipal bajo la presidencia del Comisionado Señor José A. Güiraldes, los vecinos al margen anotado, con objeto de dejar constituida una Comisión que tenga a su cargo la creación de una Sala de primeros auxilios en la localidad y Comisaria, previo breves minutos de deliberación procédese a la elección de los miembros que deben formar la referida comisión, dando el siguiente resultado:

Presidente: José Antonio Güiraldes ,Secretario: Francisco Speroni , Tesorero: Patricio Mulvihil Vocales: Doctor Valerio Guallart, Gabino P. Tapia, Fernando Speroni, Pío Labayen, Pascual G. de Rosa y Manuel Casco.

Aprobado por unanimidad la elección, prosiíguese la sesión pasándose a tratar sobre la forma en que se arbitraran recursos para llevar a cabo la obra emprendida,…”

Firman: José A. Guiraldes y Francisco Speroni

A fines de 1919, se incorporan a la Comisión el Doctor Anastasio Chaves, el cura Párroco Presbítero Elías F. Gaffier, el señor B. Laclau, el Doctor Alejandro Llamosas y el Doctor Alberto Secchi.

El 28 de enero de 1920, Doña Santina Speroni viuda de Zerboni adquirió la antigua casa de la familia de Santos Copello. El predio tenía 86 metros de frente por 107 metros de fondo, haciendo un total de 9.202 m2 de superficie, comprendía las actuales calles Moreno (su frente) al Este, al sur Lavalle, al oeste Aristóbulo del Valle (su Fondo) y al norte Matheu; la casa principal se encontraba y se encuentra con su frente a la calle Moreno, haciendo esquina con la calle Lavalle, aun hoy en día se la puede visualizar.

El 7 de febrero a solo 9 días de la compra, “…el señor Presidente informa sobre una visita efectuada a la casa donada por la Señora Santina Speroni de Zerboni para instalar la Casa de Auxilio, …”, don Fernando Speroni informa que le hizo saber a su tía doña Santina, que los 10.000 pesos m/n, donados por ella, para la instalación de la Sala de Primeros auxilios resultaban insuficientes, respondiendo su tía, que cubriría todos los gastos que demande la obra, hasta su habilitación.

El 9 de febrero, se resolvió que la Sala de Primeros Auxilios, llevara el nombre de la donante, “Santina Speroni de Zerboni”. Presentaron presupuestos para el acondicionamiento del edificio, el Constructor Vicente Demini y la empresa Terrén e hijo, siendo aprobado el de Vicente Demini que ascendió a la suma de 16.600 pesos m/n, por otra parte también presentaron presupuesto las empresas Luz Ferrando y Cía., y la empresa Otto Hesse y Cía., aceptándose la oferta de Luz Ferrando y Cía., cuyo monto era de 7.772,40 pesos, con lo cual la obra ascendió sin contar otros gastos a unos 24.372,40 pesos m/n, dinero que la donante aporto en su totalidad.

La “Comisión de Señoras Pro Hospital San Antonio”, acompañara a la Comisión Pro Sala de Primeros Auxilios y Comisaria, durante varios años, siendo de echo estas señoras, las que estarán presente en la inauguración del Hospital Emilio Zerboni. Se fundó el 8 de septiembre de 1918, quedando conformada de la siguiente forma: Presidentas Honorarias: Margarita Safontas de Laplacette- Alcira R. de Casco- Alina S. de Castaing Comisión Directiva: Presidenta: Paulina M. Simón de Tapia. Vice Presidenta 1ª Silvia E. de Castex Vice Presidenta 2ª: Cruz R. de Bacías . Secretaria: Aida Rojo. Pro Secretaria: Julia B. de Colombo Tesorera: Aurora S. de Guallart; Pro Tesorera: Dolores E. de Cisneros Vocales: Gracia C. de Campodónico, Mariana C. de González, Juana F. de Rojo, Eloísa S. de Lacarra, Ana C. de Laplacette, Margarita L. de Boado, Josefa F. de De Rosa, Petrona Bacías, María Ramírez Pereyra, Idalina Tapia, María Sacido, Mercedes Casco, Rufina Casco, Eda Lacarra y Rosa Lancaster. El 5 de octubre, se hace una velada en el salón de la Sociedad Italiana a las 8 y media p.m. El 24 de noviembre de 1919, dirigen una nota al Presidente del Concejo Deliberante, Don Antonio Pazzaglia, donde expresan que en la sesión del día 23 se “ha resuelto comprar un terreno ubicado en la calle Leandro N. Alem, con el fin de construir en él, un Hospital” , terreno que sería escriturado a nombre de la Municipalidad.

Este terreno se encontraba entre las calles Martínez, Alem, Pellegrini y San Martín, que se vendió en 1935, allí funciono el taller Santa Catalina, hoy el terreno es el ubicado por su frente la calle Carlos Martínez N° 278, pertenece al Colegio Santa María de la Asunción, allí funciona su jardín de Infantes y el predio deportivo del Colegio.

El Hospital Emilio Zerboni

En la reunión del lunes 20 de junio de 1921, el Doctor Alberto Secchi hace moción, que dada la importancia del edificio, debería cambiarse el nombre de Sala de Primeros Auxilios, por el de “Hospital”, expresando Doña Santina, su deseo que el establecimiento llevara el nombre de su hijo fallecido, la Comisión no tiene inconveniente y le da el nombre de “Hospital Emilio Zerboni”, quedaba asentada en el Acta de ese día, por primera vez el actual nombre del Hospital. La Comisión, pretendía que las hermanas del Asilo, se hicieran cargo del Hospital a inaugurarse.

El párroco Elías Gaffier manifiesta haber estado con la Hermana superiora del Asilo San José, y haber traído una respuesta negativa, aunque las hermanas de la Congregación, ofrecen la presencia de tres hermanas residente en Siena, Italia, a las que se les debería abonar el viaje, esto no se concreta, a pesar de los deseos de la Comisión. Ese día la Comisión de damas Pro Hospital “San Antonio”, dona un terreno para que con su venta, más el dinero que donan en efectivo, se construyera una Sala destinada a enfermedades infecciosas.

El Doctor Alejandro Llamosas, propone contratar a la enfermera Dolores A. de Sotelo y su esposo, el enfermero Manuel Sotelo, con un sueldo de 150 pesos m/n., con la condición que el 1° de septiembre debían estar en el edificio. En el mes de septiembre, se designa como cobrador a Juan Casenave, con un 3% de ganancia, sobre lo cobrado a los contribuyentes del Hospital.

Inauguración

El Hospital abrió sus puertas el martes 20 de septiembre de 1921, con un Hall donde se esperaba ser atendido, una sala de guardia entrando a la derecha y una sala de internación a la izquierda. Cinco días después el domingo 25 de septiembre, se lo inaugura ya funcionando, estuvo presente el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, ingeniero Luis Monteverde, que llego con su comitiva en tren, desde Pergamino a las 9 horas, siendo recibido por una multitud que lo acompaño hasta la esquina de María Clara Morgan (Hoy Avenida Hipólito Vieytes) y Alsina, donde lo esperaba el Intendente Fernando Speroni, autoridades locales y vecinos, donde hizo uso de la palabra, por las autoridades el señor Manuel M. Ageitos (hijo) y la niña Agustina Rodi, le entrego un ramo de flores al señor Gobernador, quien luego de un pequeño descanso, junto a las autoridades del pueblo visitaron el Asilo San José, la fábrica de energía eléctrica, ubicada en Alsina y Matheu, algunas escuelas urbanas, y a las 11 se sirvió un almuerzo en el hotel Camilli.

A las 13,30 horas se ofreció un “lunch” en la Sociedad Italiana, después la comitiva provincial, las autoridades locales y una nutrida concurrencia de vecinos, se dirigieron al edificio de Moreno y Lavalle, donde los esperaban los miembros de la “Comisión Pro Sala de Primeros Auxilios y Comisaria”, la “Comisión de Damas pro Hospital San Antonio”, los médicos y el personal del nosocomio, procediéndose a inaugurar junto a la donante Doña Santina Speroni de Zerboni y su familia, las instalaciones del “Hospital Emilio Zerboni”, que bendijo el Presbítero Elías Gaffier, aproximadamente a las 16 horas una manifestación acompaño al gobernador y comitiva hasta la estación , donde los visitantes tomaron el tren hacia la capital de la provincia.

La Comisión promotora, pasa a reunirse en la Secretaria del Hospital, la crónica dice que el Hospital comenzó a funcionar con un hall central, Sala de guardia, Sala de mujeres con 6 camas, Sala de Maternidad con 4 camas, Sala de Hombres con 10 camas, lo que hace un total de 20 camas para internación, Sala de Operaciones, Sala de Curaciones, Sala de Esterilizaciones, Sala de Autopsias, Cocina económica, Comedor y Morgue; en el Pabellón Anexo estaba la Secretaria, Despacho Administrativo y habitaciones para servidumbre.

El personal estaba compuesto por la enfermera señora Dolores A. de Sotelo y su esposo el enfermero Manuel Sotelo, los médicos Doctor Alberto Secchi, Doctor Anastasio Chaves y el médico cirujano Doctor Alejandro Llamosas. El 7 de octubre, se incorporo, el Médico Obstetra Doctor Valerio Guallart, completando de esa forma el cuarteto de médico que atenderá a los pacientes, durante varios años.

El lunes 21 de noviembre siguiente, el Concejo Deliberante presidido por don Antonio Pazzaglia, convoco a una Comisión Especial, para que se analizara los términos de la donación. El miércoles 30 de diciembre de 1921, el Concejo Deliberante aprobó la donación, siempre y cuando el hospital fuera público, de atención gratuita y que su administración fuera ejercida por el municipio local, al ser aprobado los términos, el establecimiento pasó a llamarse Hospital Municipal “Emilio Zerboni”.

Por: Juan Aurelio Lucero . Investigador de la Historia. Escritor