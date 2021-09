La vacunacion y la baja en los casos esta instalada en nuestra ciudad desde hace ya casi un mes y medio. Desde hace varias semanas los casos vienen bajando, y la vida comienza a ser como era. El parte diario que emite la secretaria de salud todos los días así lo refleja, hemos atravesado varios días de casos cero.

La información de hoy aumenta las buenas expectativas, por primera vez en nueve meses la ciudad de San Andres de Giles no tiene pacientes internados por COVID-19. Esta situacion que no se daba desde hace muchísimo tiempo pone una cuota de tranquilidad en la población, aunque no deben dejarse de tener las medidas de seguridad ya conocidas, como el tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos.

8fuente: NOTICIAS GILENSES”