Betiana Holman, candidata con serias posibilidades de ser consejera escolar por JUNTOS manifestó que fue emocionante el seguimiento de los resultados de cada una de las mesas y el resultado final de las PASO que le dio muchas más alegría y ganas de seguir trabajando para las elecciones generales, pero sobre todo para el pueblo y las escuelas.

Agrego que “en las elecciones Generales vamos a volver a ganar, siento el acompañamiento de la gente, de los vecinos. Luego de las PASO, analizamos los padrones y visitamos a la gente que no había votado, para saber el motivo. Además, realizamos reuniones con vecinos y distintos sectores del pueblo, como docentes, comerciantes, jóvenes para escucharlos, conocer sus preocupaciones e inquietudes”.

Es que, aseguró, surgieron nuevas ideas para desarrollar y compromisos ante las elecciones generales, para conquistar votos, caminando las calles para escuchar a los vecinos y acercarles propuestas para mejorar la vida en nuestro pueblo.

Mas adelante manifestó Betiana que “el equipo de Areco, se encuentra cada vez más juntos y más comprometidos con cada acción de esta campaña y acompañando la gestión de Francisco Ratto que nuevamente influirá en las generales. Si bien, el trabajo que está llevando adelante Francisco y todo su equipo es grandioso, creo que todos los candidatos de nuestra lista representamos a cada sector del pueblo, somos gente de trabajo que nunca participó de política y tenemos muchas ganas de acompañar el cambio.”

“Tenemos la mejor propuesta para mejorar la vida en San Antonio de Areco, estamos convencidos que podemos tener un futuro distinto, con compromiso, responsabilidad y sobre todo honestidad; trabajando juntos para el bien común de todo el pueblo” concluyó Hollman.

Juan Manuel “Doma” Domínguez

De similar manera se expresó Juan Manuel “Doma” Domínguez al aseverar que el resultado de las PASO le dio una energía increíble para seguir caminando y redoblando los esfuerzos; que la gente acompañe este cambio de forma tan contundente es algo que nos llena de orgullo y fuerzas.

También dijo Doma que “las expectativas son muy buenas, creemos que vamos a hacer una muy buena elección, seguimos por la misma línea, presentando los candidatos, los proyectos, y charlando con vecinos todos los días, sin meternos en discusiones con otros partidos, creemos que la gente está cansada de ver a los políticos pelearse en una elección, por eso nos enfocamos en el trabajo de nuestra lista.”

Luego de las PASO se hicieron los trabajos de siempre, revisar el padrón, reuniones internas, seguir trabajando internamente para no molestar al vecino que sabemos está cansado, por lo menos algunos días, hasta arrancar otra vez con las caminatas, al encuentro del vecino y sus problemas diarios para tomar nota y empezar a trabajar con esos temas en conjunto con el ejecutivo.

Juan también dijo que “las ideas y compromisos los tomamos de la gente, son ellos quienes nos marcan el camino y de nosotros depende darle forma para poder en su momento debatir si se puede implementar o no. No salimos a captar votos mediante promesas políticas, salimos a presentar el equipo y nuestra forma de trabajo, el vecino decide que modelo es el que quiere elegir, nosotros solo somos quienes somos y como se pretende trabajar.”

Como todos sus compañeros de lista recalco que “el equipo de Areco está más unido y fuerte que nunca, se solidificó mucho después de este tiempo, todos creemos en lo mismo por lo tanto empujamos todos juntos para adelante y por supuesto, es el modelo que defendemos, lo que creemos, que somos un equipo de vecinos que vamos a trabajar para San Antonio de Areco durante cuatro años, dejar lo mejor de nosotros, y volver a ser vecinos otra vez.”

Luego ratificó la idea de que “para apoyar la gestión, ya está más que demostrado que sin mayoría en el Concejo no se puede crecer, no saldría ningún proyecto, ya que la oposición defiende a su partido y no los intereses del pueblo, quedó demostrado por ejemplo cuando votaron en contra del el Centro de Atención Primaria “Juan M. Caracoche” en Barrio Amespil, o cuando no querían el pavimento de Orofino y de Zapiola, esto lo digo por qué ya es de público conocimiento.”

También enfatizo en que quería “simplemente agradecer a los vecinos que nos acompañaron con su voto, y a todos los que nos reciben cuando tocamos timbre, sea de la fuerza política nuestra o no, igual siguen entendiendo que somos todos vecinos del pueblo y el respeto nunca falta.”

Desde diciembre seguramente Domínguez, de apellido ilustre, será concejal y allí comenzará su tarea para plasmar sus ideas