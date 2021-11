Pasadas las elecciones legislativas, el sector agropecuario volvió a alzar su voz manifestando sus diferencias con el Gobierno nacional. En este caso, fue Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) “Se puede festejar una derrota, lo que no se puede hacer es desconocer el mensaje de la urnas”, afirmó el titular de una de las entidades de las patronales del agro, en el marco de una nueva edición de Expo Junín. Estos dichos aluden a la celebración del Frente de Todos por la remontada en los comicios legislativos, cosa que no evitaron la derrota en varias provincias, incluyendo la de Buenos Aires. En ese sentido, señaló que “este no es el camino correcto hay que cambiar el rumbo”. Salaverri fue uno de los oradores de la Exposición de la Industria del Agro, que se realizó en el predio de la Sociedad Rural de Junín. El titular de CARBAP le exigió al gobierno de Alberto Fernández que limite las restricciones a las exportaciones agroindustriales y que abra el diálogo. Esto, en el marco de las medidas de congelamiento de los precios de la carne y de productos alimenticios y con la presencia de cupos para la venta de productos al exterior. “Es inconcebible que Argentina tenga restricciones a las exportaciones”, dijo el dirigente del agro, según reportó el diario Democracia. “No necesitamos medidas cortoplacistas, sino que hay que ver más allá para generar empleo a largo plazo y sacar al país de la pobreza. En ese sentido se necesita un diálogo fructífero en el que se cambien opiniones y donde todos los sectores podamos aportar algo”, cerró.