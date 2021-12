En Conferencia de Prensa encabezada por el intendente Franciso Ratto secundado por el secretario y el subsecretario de Salud doctores Fernando Spina y Favio Crudo aquel manifestó abriendo el acto que por estos días, estamos viendo en la provincia y en la Nación un aumento importante de casos COVID-19 circunstancia que también se dá .en San Antonio de Areco.

Crudo aseveró que se esperaba este aumento que seguramente seguirá y se incrementará en las próximas semanas manifestando que los casos se están dando en persona NO VACUNADAS y que solo hay un paciente internado y eso se be a que gran parte de la población esta vacunada.

Por consiguiente pidió con mucho énfasis que la gente se acerque a vacunarse, que vacunas hay y cantidad suficiente para así evitar o al menos disminuir la posibilidad de que el virus se propague Están disponibles las dosis, no esperen ni especulen.

Por su parte Spina manifestó que en el sistema de salud de Areco la situación está controlada aunque no en los contagios pero no hay desbordes, dijo que el único internado es una persona NO VACUNADA por lo que concluyó con que la diferencia entre un vacunado es la`posibilidad cierta de contraer virus y hasta la muerte.

También recomendó el Secretario que en. estas fiestas se guarden las medidas elementales y si se sabe de personas no vacunadas tomar las precauciones del caso, que en lo posible las reuniones sean al aire libre para evitar contagios.

Francisco también hizo hincapié en la necesidad .de que todos se vacunen evitando internaciones y procesos de curación que son muy costosos mencionando que la secretaría de Salud en el proceso pandemia se excedió largamente de lo presupuestado.