TREMENDA INTELIGENCIA

A los 19 años de edad entró a la prisión acusado de infiltrarse en la Inteligencia de los Estados Unidos y robar muchos de los secretos del país.

Fue apodado el zorro.

Su padre es un anciano que vive solo. Quiere plantar papas dentro de su jardín, pero no puede con el trabajo por la edad que tiene. Le envía a su hijo preso un mensaje que dice:

“Mi querido hijo, deseaba que estuvieras conmigo para ayudarme a arar el jardín para plantar papas. No tengo a nadie que me ayude”.

Después de un tiempo, el padre recibió una carta de su hijo diciendo:

“Querido padre, por favor no escarbes en el jardín porque escondí algo importante, y cuando salga de la cárcel te diré lo que es”.

No pasó una hora antes del mensaje, la Inteligencia y el ejército rodeaban la casa.

Cavaron la tierra metro por metro, removieron todo, pero no encontraron nada y salieron de la casa.

Una carta llegó al padre de su hijo al día siguiente:

“Querido padre, espero que la tierra haya sido bien arada, ahora ya puedes sembrar tus papas y si necesitas algo más... dime”…

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

La prueba de la bañera

Durante la visita a un hospital psiquiátrico, uno de los visitantes preguntó al director- iCual es el criterio por el cual deciden quién necesita ser hospitalizado aquí?

El director respondió: – Nosotros llenamos una bañera con agua y le ofrecemos al paciente una Cuchara, un Vaso y un Balde y le pedimos que la vacíe.

De acuerdo con la forma en que él decida vaciarla, decidimos si lo hospitalizamos o no.

-iAh! Ya entendi. – Una persona normal usaría el balde, que es mas grande que el vaso y la cuchara, dijo el visitante.

jNo! -respondió el director: Una persona normal sacaría El tapón del desagüe. Qué prefiere usted? Habitación particular o compartida? A veces la vida tiene más opciones que las ofrecidas, basta con verlas*.

Ahora di la verdad .. Tú también escogiste el balde, Verdad?

Yo sabía que todos estamos locos.