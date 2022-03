Nuevo Presidente de la Liga Deportiva de Futbol.

Suelo terminar mis mensajes con un dicho, proverbio o como quiera que figure en la Literatura, pero en este caso voy a comenzar diciendo:

“LAS IDEAS SON DE LOS LOCOS, LAS EJECUTAN LOS VALIENTES Y SON CRITICADOS POR EL HACER”

Y así entendí la figura de Sergio, un “LOCO” del pensar, un “VALIENTE” en el construir, un tipo que fue siempre para adelante por lo mejor del Fútbol local y zonal.

Recuerdo aquel día que viniste queriendo ser Presidente y te banqué desde el comienzo haciéndote hablar con un alto Dirigente del Fútbol Nacional dando todo su apoyo, al igual que el mío porque vimos en vos muchas ganas de HACER, de EMPRENDER y de MODIFICAR nuestro querido fútbol. Cada Presidente tiene sus facetas que no se comparan con otros anteriores, vos fuistes un Dirigente que te sobraron agallas para cambiar lo edilicio casi en todas la canchas, sin contar lo que fue el cambio de nuestro Estadio E. Fitte, la programación del fixture, la propuesta del fútbol Femenino, el crecimiento de las divisiones inferiores y otras cosas que fueron pasando y no están en la memoria. Trabajaste con un Tribunal de Penas que formaste de lujo; tuviste entendimiento siempre con Los Árbitros, tema muy difícil; en el último tiempo disposición con la Municipalidad y la Policía; en plena Pandemia entendiste que una relajación humana era practicar deportes y continuaste con los Campeonatos, etc,etc,etc.

En mis años de Liga, no he visto a un Ejecutivo Municipal, porque así lo eras, usando la Política para el Deporte, y no el Deporte para la Política. Indumentaria, pelotas, viajes y muchas cosas mas pusiste a disposición para el crecimiento deportivo Infantil, Juvenil y Mayor de nuestros hijos haciendo lo que debiera ser Política de Estado.

Estimado Sergio, podría escribir hojas de tú paso por la Liga, pero no puedo dejar de decirte que pese a las grandes adversidades que tuviste el último tiempo, por justamente aquello que critican e insultan por el hacer, ha sido una gestión que quedará en el recuerdo de toda la Sociedad y en especial de la familia futbolera, me alegro mucho que sigas dentro de esta nueva gestión, que seguro asesorás con tú experiencia.

“GRACIAS POR LO QUE HICISTES POR NUESTRO QUERIDO FÚTBOL” .

Firma Juan José Bruno