Ante los rumores de que el Gobierno Nacional evalúa elevar las alícuotas de retenciones al trigo y al maíz, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) adelantó su “férreo rechazo”. A través de un documento, las mesa que componen Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) y la Federación Agraria Argentina, anticipó que “no hay ningún margen para que sigan expoliando a los productores”. Según la CEEA, después de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fuera sancionado en la Cámara de Diputados, comenzaron a circular versiones que indican que el gobierno del presidente Alberto Fernández analiza tomar dicha medida. “La CEEA rechaza cualquier intención de aumento de retenciones, así como también cualquier otra intervención distorsiva en los mercados (…) que no solucionan ninguno de los problemas existentes, no combaten la inflación ni la pobreza”, consignó la Mesa de Enlace en el comunicado. “De hecho, estos rumores no hacen más que acrecentar la ya enorme incertidumbre que tiene el sector agropecuario, lo cual impacta negativamente en nuestra actividad y, en definitiva, en la economía nacional”, sostiene el documento. Por otra parte, la CEEA reiteró su rechazo al cupo de trigo, impulsado por el Gobierno para retener los precios del mercado interno. “Reiteramos lo que siempre hemos dicho: rechazamos y combatimos la idea del fideicomiso, por lo que nos oponemos por considerarlo improcedente y contrario a los objetivos que dice perseguir. Y también nos oponemos fervientemente a cualquier intento de aumentar los derechos de exportación; por el contrario, creemos que deben eliminarse”, señaló la organización. En ese contexto, las entidades agrarias afirmaron que es un “difícil escenario”, en que no terminan de “comprender el rumbo económico que quiere llevar el gobierno, ya que las versiones de los ministros se contradicen entre sí, le pedimos al presidente que reflexione y nos escuche”. “No deben seguir provocando al sector que más aporta al país, valiéndose de amenazas tales como subir las retenciones o cualquier otro tipo de impuestos”, advirtió. Luego, la Mesa de Enlace pidió al gobierno que les dé certidumbre para trabajar y hacer crecer a la Argentina, estimular a las economías regiones para contener “la crítica situación” que viven los productores y todos los afectados por “tremendas” inclemencias climáticas que sufrió el país. Y concluyeron: “No hay más margen para manoseos, ni para seguir expoliándonos como sector, ni avasallándonos. Los productores de todo el país no lo permitiremos ni dudaremos en en defender nuestros derechos, como lo hicimos hace 14 años, excelente un día como hoy”.