Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán el 29 de agosto de 1810. En 1816, mientras iniciaba sus sesiones el Congreso de Tucumán, ingresaba a la escuela primaria.

En 1824, con 14 años llegó a Buenos Aires y comenzó a estudiar en el Colegio de Ciencias Morales.

En 1832 se traslada a Córdoba donde pudo recibirse de Bachiller en Leyes.

En 1837, Alberdi publicó Fragmento preliminar al estudio del derecho, donde hacía un diagnóstico de la situación nacional y sus posibles soluciones.

Junto a Esteban Echeverría y Juan María Gutiérrez fundó la Asociación de la Joven Generación Argentina, siguiendo el modelo de las asociaciones revolucionarias de Europa.

Este grupo de intelectuales pasará a la historia como la Generación del 37. La mazorca comenzó a perseguirlos. Alberdi llegó a Montevideo en noviembre de 1838 y colaboró en las publicaciones El Grito Argentino y Muera Rosas.

En mayo de 1843 partió con Gutiérrez a París. A fines de aquel año decidió, como Sarmiento, radicarse en Chile. Allí vivirá 17 años.

Al enterarse del triunfo de Urquiza sobre Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, escribe Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina y se lo envía a Urquiza, que le agradece su aporte.

La obra será una fuente clave de la Constitución Nacional sancionada el 1° de mayo de 1853.

El gobierno de Paraná lo nombra Encargado de negocios de la Confederación Argentina ante los gobiernos de Francia, Inglaterra, el Vaticano y España.

​En 1855 visitó los Estados Unidos, donde se entrevistó con el presidente Franklin Pierce, y luego Gran Bretaña donde conoció a la reina Victoria.



Luego de la Batalla de Caseros, Alberdi escribe Bases, fuente clave para la Constitución Nacional. / Archivo

Finalmente llegó a París para quedarse por 24 años. Regularizó las relaciones con el Vaticano y consiguió el reconocimiento de nuestra independencia por la reina Isabel II de España.

En 1857 tuvo un encuentro con su histórico enemigo Juan Manuel de Rosas en Londres. Se reconciliaron y Alberdi se ofreció a ayudarlo a escribir sus memorias.

El crimen de la guerra

Horrorizado por la Guerra del Paraguay a la que no dudó en llamar de la Triple Infamia, y frente a los primeros combates de lo que sería la guerra Franco-Prusiana, escribió, en París en 1870, uno de los alegatos antibélicos más brillantes de su tiempo. Tituló su libro El crimen de la guerra, que adquiere hoy una dramática actualidad.

“De la guerra es nacido el gobierno militar que es gobierno de la fuerza sustituida a la justicia y al derecho como principio de autoridad. (…) El ‘derecho de la guerra’, es decir, el derecho del homicidio, del incendio, de la devastación en la más grande escala posible. (…) Estos actos son crímenes por las leyes de todos los países del mundo.

La guerra los sanciona y los convierte en actos honestos y legítimos, viniendo a ser la guerra el derecho del crimen.(…) Dad ejércitos a los países que no tienen enemigos ni necesidad de hacer guerras y crearéis una clase que se ocupará de hacer y deshacer gobiernos. El ejército degenerará en clase gobernante y el pueblo en clase gobernada o sometida.

La palabra guerra justa, envuelve un contrasentido salvaje; es lo mismo que decir, crimen justo, crimen santo, crimen legal. No puede haber guerra justa, porque no hay guerra juiciosa. La guerra es la pérdida temporal del juicio. Al menos es un hecho que, en el estado de guerra, nada hacen los hombres que no sea una locura, nada que no sea malo, feo, indigno del hombre bueno.

De una y otra parte, todo cuanto hacen los hombres en guerra para sostener su derecho, como llaman a su encono, a su egoísmo salvaje, es torpe, cruel, bárbaro”.

Palabras de un gran argentino, padre de nuestra constitución, que deberían hacernos reflexionar en los tiempos que corren.

E.M.

Fuente: CLARÏN