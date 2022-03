Hoy cumple 85 años el increíble pintor costumbrista Rodolfo Ramos, conocido y admirado en el Pago de Areco donde ha expuesto en innumerables oportunidades. tiene su rancho de Santa Coloma, poblado que lo acogió y donde encontró su lugar en el mundo.

Nacido en Morón en el año 1937 es hijo de Angela Prochaska (1899-1956) oriunda de la ciudad de Viena (Austria) y Juan Bautista Ramos (1897-1964), nativo de San Andrés de Giles, República Argentina, desde muy corta edad manifestó facilidad y gusto por el dibujo y también desde esa temprana edad comenzó a tener aproximaciones a la vida del campo, cuando en recesos veraniegos, acompañaba a familiares suyos a una estancia del sur de la provincia de Buenos Aires situado sobre la margen del río Colorado, y en aquellos tiempos en un medio paisajístico ríspido y agreste..

La visión de esta naturaleza inmensa, poderosa y salvaje conmovió su fibra sensible, de niño aún, pero ya proclive a emocionarse contemplando la vaquía en los trabajos de aquellos hombres rudos, pero cabales, íntegros, mesurados.

Contemplando la temerosa esbeltez del guanaco en su carrera, escuchando el lejano pero estremecedor bramido del puma y descubriendo con sorpresa, la perspectiva impensada con que se mira ese universo desde el lomo de un caballo.

En aquellos viajes de su infancia le fue posible acceder a la bien poblada y elegida biblioteca de aquella casa. En aquellos volúmenes encuentra por primera vez los dibujos y viñetas de Don Jorge Campos y Don Eleodoro Marenco; esas imágenes ya no se apartarán nunca de su retina.

Llegado a la adolescencia sus padres lo envían a tomar lecciones y práctica de color con el pintor Gaspar Besares Soraire..

Promediando su etapa de estudiante secundario percibe y comprende el lazo histórico y cultural que vincula a aquellos paisanos que él conoció de niño con estos gauchos y personajes que le llegan por los senderos de la historia y la literatura.

Los héroes de la emancipación primero: Cabral, Pringles, Güemes, etc.; más tarde los caudillos de la Organización Nacional con nombres como Quiroga, Ramírez, Peñaloza, Varela y tantos otros; y la literatura con nuestro “Martín Fierro”, “Don Segundo Sombra”, Mansilla con “Una excursión a los indios ranqueles”, “El payador” de L. Lugones, etc.

Mientras todo esto ha ido transcurriendo, nunca dejó de perfeccionar sus estudios de dibujo y pintura y ya adulto y al no poder ser “hombre de campo”, teniendo que ganar el sustento, comenzó a trabajar como ilustrador publicitario; pero aquellas imágenes camperas siempre estuvieron presentes en su memoria y , lejano en la distancia pero cercano en el afecto, comenzó a pintarlo.

Rodolfo Ramos es un estudioso, un auténtico investigador. Pocos son los artistas que penetran hondamente el simbolismo de nuestro gaucho. El paisaje pampeano, la inmensidad de la llanura, el caballo, el viento, son elementos que plasma en su pintura con personalidad perfectamente definida.

“Paisajes, animales y personas, quedan registrados dentro de un clima en el que se nos hace respirar ese aire puro de nuestro campo, transmitiéndonos casi diría que mágicamente la dimensión de los grandes espacios. El secreto de estas conquistas es, a no dudarlo, el resultado de vivencias muy profundas que delatan en el pintor no solo su condición de artista, sino de hombre de campo”.

Rodolfo Ramos visita asiduamente a San Antonio de Areco ya que es poseedor de un rancho en Santa Coloma, desde donde nacieron muchas de sus maravillosas obras.

Felicitaciones, Paisano…

” El Alma del Viejo Santos “.

RODOLFO RAMOS.

” Yo , teniendo arriba cielo,

cielo arriba y tierra abajo ,

carne pa tirar un tajo

y un fogoncito en el suelo ,

me alcanza y me suebra. No anhelo

mas pa cumplir mi jornada,

en esta vida, llevada

a suspiro, llanto y moco,

Quien no se llena con poco,

no se ve lleno con nada. ”

” Yo soy el mas ignorante

por mas que vivo aprendiendo ;

voy con esfuerzo subiendo

pero siempre p adelante.

Le aprendo al paisano errante,

al que canta o al que llora,

al cuervo, al ave canora,

o dend el gusano al ave,

pues aquel que mucho sabe,

mas sabe al saber que ignora ”

WENSESLAO VARELA