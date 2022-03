EL PUEBLO de VILLA LIA Por: Juan Aurelio Lucero

Villa Lía, como tanto pueblos de la campaña bonaerense, nace sin tener una fecha cierta de asentamiento humano, aunque si la tendrá como asentamiento urbano organizado cuando llegan los técnicos a hacer la mensura de las manzanas y solares, aunque el lugar ya tenía habitantes.

San Antonio de Areco se puebla en el primer cuarto del siglo XVIII y se mensura hacia el año 1750, cuando se hace efectiva la donación de las tierras por el General Joseph Ruiz de Arellano; Villa Lía se puebla lentamente primeramente en un área que podríamos llamar pueblo viejo, un rectángulo dividido en chacras manzanas y solares, quedando a la llegada del Ferrocarril, algo alejado de las vías y la Estación del Ferrocarril Central de Córdoba, dándose esta circunstancia por haber sido anterior a la construcción, ya que hay propiedades con construcciones que datan del año 1900 y tal vez anteriores; recién en 1931 se hace efectiva su mensura y donación. Ciento ochenta años después se repite la misma historia, estos dos pueblos de la campaña tan cercanos y hermanados tendrán similitudes de grandeza, pero no compartirán el mismo destino.

El cuartel VI del partido de San Antonio de Areco tuvo un despertar tardío, como tierras realengas se hallaban solo disponibles para los menesteres que autorizaba el Rey.

En el año 1869, el Agrimensor Mariano Iparraguirre practica la mensura judicial Nº 29, en ella figuran como propietarios doña Isabel Muñoz de Rodríguez y Dominga Castex. En esta estancia más adelante habría una parcela dividida y ocupada por una pequeña población estable, esta será la base del posterior pueblo, el Ferrocarril se instalara a unas pocas cuadras y esto solo tenia razón de ser si la propiedad de la señora Trinidad Mercedes Lía Rodríguez y Muñoz de Las Carreras, tenia forma de estancia poblada.

Estas solo podían tenerse previa autorización del gobierno provincial, este autorizaba siguiendo las normativas que se había instaurado de acuerdo a Las Leyes de las Indias y que en muchos casos seguirán vigente durante muchos años, de acuerdo a la ley el propietario podía mensurar parte de su propiedad, con la intención que personas que pudieran o no estar dedicadas a las faenas especificas del campo, pudieran comprar o arrendar las dichas parcelas, estos habitantes no poseían calidad de peones a sueldo, contratados o conchabados, podían ser o no de la familia, ser ex-criados, etc., tenían la capacidad de pobladores, fuera su territorio propio o arrendado, podían tener o no familia a cargo.

Descartamos la posibilidad de una pequeña colonia pues según la ley provincial de 1876 eran necesarios 10 Km2 y 100 habitantes de mínimo.

La señora Lía Rodríguez y Muñoz de Las Carreras era heredera universal de sus padres don Bonifacio Rodríguez y de doña Isabel Muñoz, sucesión del 19 de agosto de 1891, que fue protocolizada por el Dr. Nicolás Savio el 10 de agosto de 1907 ante el escribano de Mercedes Jacinto Dubarry. Esta es la propiedad donde se instalara posteriormente el pueblo. Si bien se agregara una segunda propiedad perteneciente antes a doña Dominga Castex.

El 2 de febrero de 1920 la señora Lía Rodríguez de las Carreras se presenta ante el Ministro de Obras Públicas de la Provincia un escrito donde expresa su deseo de crear un pueblo sobre la estación Villa Lía (F. C.C.C.), de acuerdo a dos leyes de la provincia la “Ley de Trazados de Centros de Población” de agosto de 1910 y la “Ley sobre fundación de nuevos centros de población o ampliación o modificación de trazado de los existentes” del 19 de junio de 1913. El 6 de abril de 1920 el Director General de la Dirección General de Tierras y Geodesia de la provincia da su visto bueno, salvo algunas modificaciones de acuerdo a un informe técnico, después nada más.

El 27 de enero de 1928 don Mariano Ustariz, presidente de la sociedad que formaba junto a su hermano José, “USTARIZ Y CIA LTDA.” Sociedad Anónima Comercial, compra a nombre de esta, la propiedad que doña Lía R. de las Carreras tenia en la estación Villa Lía, esta sociedad se había formado el 1° de octubre de 1919. Don José Ustariz se dirige en nota al Ministro de Obras Públicas de solicitando aprobación de la ampliación en quintas, manzanas y solares del trazado del pueblo “Villa Lía”, ubicada en el partido de San Antonio de Areco, el 11 de junio de 1931. En esta nota aclara que la fracción ya existente cuenta con “escuela, iglesia (construida por Ustariz), casa de comercio y un núcleo apreciable de población”, reservándose por lo tanto terrenos para Casa Municipal, casa para el cura, Juzgado de Paz, Registro Civil, Valuación, Telégrafo, Comisaría, otra escuela, Corralón Municipal, Potrero para la Policía, Matadero, Hospital, Cementerio y dos plazas (una de ella para ejercicios), y una calle de circunvalación de 20 metros de ancho.

El 9 de septiembre de 1931 se acepta oficialmente el nombre de “Villa Lía”.

Entre el 23 de septiembre y el 4 de noviembre de 1931, el Agrimensor Nacional designado por el Poder ejecutivo Provincial don Alfredo J. Castelló procede a amojonar las manzanas y las quintas con estacas de hierro de 70 cm. de largo y perfil de 43 x 15 mm.; los solares serian amojonados con varilla de 60 cm. de largo y un diámetro de 16 milímetros, el 4 de noviembre del mismo año eleva su informe al Director de Geodesia, Catastro y Mapa Ingeniero Santiago Arce.

El 30 de noviembre es aprobado la operación de replanteo del pueblo “Villa Lía”, de esta forma nacía oficialmente una nueva población.

El 30 de julio de 1932, la firma “Ustariz”, otorgó la escritura correspondiente de los terrenos donados en reserva pública dentro del pueblo.

El 22 de diciembre del mismo año se habilita el destacamento policial de Villa Lía, correspondiéndole como cabecera la comisaría de San Antonio de Areco.

El 7 de septiembre de 1949 se toma conocimiento del Decreto Nº 7.001 del Poder Ejecutivo Provincial, con fecha 20 de marzo de 1948, en el cual se acepta la donación por parte de la Compañía Ustariz Ltda. S. A., de un solar de 5.000 m2 destinado a la construcción de un edificio donde debía funcionarla Unidad Sanitaria en la localidad de “Villa Lía” partido de San Antonio de Areco”.-

La fundación o formación de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, siempre tiene el placer de conocer la historia de sus habitantes, pasados y presentes, quienes hicieron y hacen posible que un pueblo subsista.

Juan Aurelio Lucero. Investigador de la Historia. Escritor.