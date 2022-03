Luego de los aununcios del presidente Alberto Fernández y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, respecto a la suba de retenciones y la creación de un fondo para estabilizar el precio del trigo, desde las entidades agropecuarias expresaron su rechazo a la medida. En diálogo con La Tecla, el titular de Carbap, Horacio Salaverri, expresó su escepticismo sobre las medidas. En ese marco, cuesionó “la mirada del Presidente del proceso de la inflación y del trigo como si fuese el único producto que tiene que ver con el alza inflacionario”. Según afirmó, “la incidencia del kilo de trigo en la harina y el pan no aplica a más del 13 por ciento”. “A nuestro entender, la causa de la suba de precios es la emisión monetaria”, afirmó, y luego señaló que les parece “la generación de un fondo”. Esta mañana, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca detalló las nuevas medidas que tienen por objetivo mitigar el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y frenar el proceso inflacionario. En primer lugar, aclaró que la administración del Fondo de Estabilización del Trigo estará a cargo de la Secretaria de Comercio Interior, quién constituirá un fondo de fideicomiso y comunicará su accionar en los próximos días. En tanto, explicó que la suspensión temporaria del diferencial del 2% de los derechos de exportación de aceite y harina de soja, no afecta a los productores, quienes ya tributan el 33%. “La suspensión temporaria hará que las retenciones al aceite y harina de soja vuelva a ser del 33%”, detalló. La invasión a Ucrania, señaló el titular de Carbap, propone la aparición de “un mercado que no puede ser abastecido y ahí hay una oportunidad”, en referencia a que el país ocupado por Rusia es uno de los mayores productores de trigo. “Argentina puede generar 27 millones de toneladas de trigo. Eso es un salto importante porque el mercado puede estar para la compra y eso significaría un adicional de cuatro mil millones de dólares a los que ingresan, que serían 8 mil millones de liquidación de divisas”, planteó. Y añadió: “Si se hubiesen reglas claras, Argentina podría generar un salto adelante en generación de divisas” Salaverri señaló que desde la mesa de enlace están planeando reunirse con legisladores de la oposición “El Congreso único ente que tiene posibilidad (para subir las retenciones). Con la nueva conformación, que tiene capacidad de determinar leyes desde la oposición, que atiendan esta situación”, deslizó. Además, agregó que no descartan “ningún tipo de movilización o actos de caracter masivos, regionales o zonales”. “Desde CARBAP estamos evaluando alguna asamblea grande en la Provincia. La idea es visibilizar la problemática de la producción”, afirmó.