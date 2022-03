El

El siguiente resumen filosófico incursiona en áreas de la medicina poco explorada y observada desde un ángulo poco frecuente.Pertenece en parte al maestroLas partes mas famosas del cuerpo humano han sido:

Cesar Bruto, experto en el tema, explicaba que el abdomen es la parte situada entre el tórax y la pelvis, de gran utilidad para guardar un montón de órganos que no podrían estar en otro sitio.

De la parte de afuera, lo más interesante que tiene el abdomen es el ombligo, que lleva siempre una persona alrededor.

Eso sin despreciar los ya mencionados tórax y la simpática pelvis, sobre todo cuando la vemos en determinados cuerpos femeninos.

Hemos avanzado mucho en esta materia y dentro de poco estaremos en condiciones de obtener la estructura genética de una buena persona.

Todavía no se sabe seguro cuando ocurrirá, pero será sin duda antes que hayamos definido que es una buena persona.

No solo la ingeniería genética ha progresado. También los trasplantes, aunque los especialistas aun no han sido capaces de hacer de tripas corazón.

Los cardiacos no son gente de buen corazón y este es un órgano que cuando suena, para toda la orquesta.Observemos que el corazón trabaja mientras la vesícula se la pasa haciendo cálculos.

Pero no se preocupen por el corazón; les va a durar toda la vida.

Sabemos que el hombre que tiene corazón de oro, músculos de acero, voluntad de hierro y pies de plomo, puede especializarse en mineralogía, y al de cabeza de chorlito, cara de perro, vista de lince y estómago de avestruz, le va a resultar conveniente dedicarse a la zoología.

No es fácil saber mucho sobre medicina, mas aun considerando la cantidad de órganos que hay, pero nos consta que el que pierde el ojo derecho tiene la mirada siniestra, que los especialistas en enfermedades nerviosas no tienen pacientes, que los dermatólogos van derecho al grano y que si el cerebro fuera tan simple para comprenderlo, nosotros seriamos tan simples que no nos podríamos comprender.

Sin embargo, los no iniciados en el arte de Hipócrates, algo hemos avanzado.

No ignoramos que una hemiplejia es grave según del lado que se la mire y que el lugar mas seguro para encontrar una mano que nos ayude, es en el extremo de uno de nuestros brazos.

Siempre nos quedan algunas dudas, por ejemplo:

¿Como harán los médicos chinos para diagnosticar la ictericia? ¿Como se presenta la palidez en los enfermos africanos?

En los últimos tiempos hemos aprendido varias cosas: Las várices son venas que se quieren hacer ver, que la vejez es mejor que estar muerto y que la definición de enfermo terminal puede provenir de terminar mal.

Además un descubrimiento trascendente: todo aquello que el medico no consigue curar se llama virus, que viene a ser el hijo del matrimonio formado por un microbio y la nada.

En definitiva la vida es dura y no dura.

Viene a ser una sucesión de agujeros. El ultimo con tapa. Vivamos todos los días como si fuera el último, alguna vez lo será.