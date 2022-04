Es lunes se oficializó que el la localidad de Lima, pertenecienta al partido de Zárate, pase a declararse dentro de la categoría de Ciudad a la localidad de Lima, en los términos de la Ley Provincial 10.806 -Ley de Ciudades-. De esta manera, la ciudad ubicada en la Segunda Sección Electoral, dio un paso adelante en virtud del proyecto impulsado por la senadora del Frente de Todos, Agustina Propato -oriunda de esa localidad-. En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora sostiene que “los habitantes de Lima merecen ser reconocidos como ciudadanos limeños, por su tradición, sus costumbres, su historia, su comunidad y su identificación profunda con ella”. Cabe destacar que la creación de la ciudad lleva el título de Ley N° 15.319, ya que se dio luego que el Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires lo sancionaran con fuerza de Ley el día 16 de marzo. “Esto de nació de los limeños”, expresó el diputado provincial del Frente de Todos Rubén Eslaiman, tras la sesión donde tuvo su aprobación el proyecto. “Lima reune con los requisitos que se exigen, por su cantidad de población y funcionamientos socio administrativo”, remarcó Por su parte, el diputado de Juntos Matías Ranzini respaldó también la iniciativa, pero agregó que “como los limeños van a recibir la cuarta central nuclear y no les preguntaron, tenemos que trabajar desde esta Legislatura y el Congreso para encomendar al Gobierno nacional y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) que inviertan en Lima, en infraestructura social” y “servicios públicos”. “Las inversiones no tienen que ser a kilómetros de Lima, sino en el mismo lugar”, afirmó. De acuerdo con la ley provincial, para que una ciudad sea declarada como tal debe contar con una población de 5.000 habitantes, mientras que el último censo demostró que supera ampliamente esa cifra. Desde la Asociación para la Autonomía de Lima (APAL) aseguraron que “Lima ya no es un barrio de Zárate que se ubica a 20 kilómetros, es por ello que buscamos la aprobación de la ley para que dejemos de ser un vecindario más y que el municipio, formalmente, deba concentrar sus recursos presupuestarios y económicos en Lima”. Fuente: La Tecla.info