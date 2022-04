Martín Vivanco, ex presidente de ARPA y destacado dirigente agropecuario, también opinó sobre los motivos del “tractorazo” convocado para mañana sábado 23. Esto decía:

“La idea de la convocatoria no tiene mucho que ver- el argumento central por lo pronto-, no tiene mucho que ver con lo sectorial; no están en los primeros escalones del reclamo las retenciones. Lo que está por delante un país ya casi sin rumbo y sin destino que es lo que más preocupa como a todo ciudadano.

Hay un país sin futuro para el que trabaja, tiene un negocio o un emprendimiento y el sector que eventualmente está ganando algún peso se confunde en creer que Argentina está en un momento afortunado cuando en realidad está en un momento penoso, sin futuro y en el que se avecinan, desd e lo económico, social y hasta filosófico es cada vez más negro y nos preocupa qué planteo tiene el país para salir delante de todo esto porque el Gobierno no tiene ningún planteo.

Solo piensan en aumentar los impuestos sobre los que ya existen, manteniendo el clientelismo como base de su sustento electoral. La justicia no existe, la educación está destrozada y el sistema productivo del país en vez de agrandarse se achica.

Es todo muy penoso y lamentable; esas son las razones más importantes y la presión tributaria diría que está en el anteúltimo lugar.”