Martín Vivanco: Quienes somos ???

“Quienes somos los que nos vemos y nos ven, como gente del campo. En mi opinión hoy es una difusa masa heterogénea de tipicidades, matices, intereses y VALORES .

Hoy bajo un ropaje parecido habitan en el mundo rural desde la mejor gente (y no tiene esto que ver con estrato social alguno), con los individuos más despreciables del universo social Argentino.

Es esto posible? Dirán algunos…y otros pensaran: “este exagera”. Todos sabíamos quién era quién en este vastísimo territorio, pero dónde todo se sabía; ser hijo o nieto de tal era suficiente crédito o descrédito.

Los hombres tenían conductas y valores…que hombres? Los dueños de campo?. No todos los hombres, todos …y el que no ¡bueno!. Quien no pagaba un ternero en una feria o dejaba impaga la libreta del bolichero? NADIE.

Pero algo sucedió…Cuando? Bueno, no ahora, no en estos últimos 40 años dónde si se descarriló absolutamente todo.

Todo comenzó con una prédica insidiosa y estigmatizante al sector agropecuario; primero el cuento de la oligarquía vacuna, luego el de la concentración de la tierra y el escarnio sobre la propiedad, luego sobre la renta y siguió y sigue…

Mientras tanto se protegía con los recursos del sector a pseudoindustriales que rápidamente entendieron los beneficios del calor gubernamental. Apareció la industria prebendaria y corrupta y también los beneficiarios de la obra pública; nueva casta de ricos sin esfuerzos… o si muy esforzados en cumplir el código de la repartija. Y de la baja moral. Es decir ladrones, prohijados por otros ladrones. Pues bien, al ladrón le suele molestar la plata y también le molesta, tenerla y no pertenecer.

Contrariamente a otras partes del mundo la propiedad en tierra, la estancia concedía en Argentina uno de las más elevadas consideraciones sociales. Pues bien, ahí entonces empezaron a resguardar sus “ahorros” con la plata fácil , fueron perdiendo lugar los viejos propietarios a los que se les había sustraído la renta. Es decir los dejaron sin NAFTA mientras venían los que cargaban sus tanques con NAFTA de avión.

Pero como no era suficiente, envalentonados por el recibimiento indolente en muchos ámbitos, dónde dieron por gran logro la acumulación de capital sin preguntarse el origen, continuaron con la escalada de posiciones, así como hicieron los contrabandistas del puerto de Buenos Aires durante la Colonia, accedieron a lugares de privilegio a dónde consecuentemente llevaron su lógica.

Resultado, las instituciones del país ,sin valores y a merced de las peores actitudes y procederes. No debemos ocultarlo, para poder corregir.

Encaramados bajo el mimetismo del ropaje adquieren posturas distantes, y se enseñorean dónde antiguamente otros dieron otros ejemplos. Si, hace mucho que se sabe que ningún ropaje proporciona título de Señor, pero está tan caída nuestra escala de valores que no tenemos rebeldía para enfrentar con honor y dignidad a la casta sustitutiva.

Ella en cambio, lugar que se habilita lo cubre raudamente.

Es la decadencia moral. Está en el campo y se se ubica también en las Instituciones”.

MARTÍN VIVANCO, productor y dirigente agropecuario