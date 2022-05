Mientras decenas de vecinos se manifestaban en las afueras de la municipalidad de San Andrés de Giles reclamando “acceso a una vivienda digna”, en el Concejo el oficialismo trataba de aprobar la Rendición de Cuentas 2021. En este marco la presidenta del bloque opositor, Mercedes Condesse, tomó la palabra y lamentó el “desinterés” del oficialismo para resolver el conflicto que se desarrollaba en las afueras. Condesse también criticó al intendente Miguel Gesualdi por judicializar la manifestación. “No entendemos por qué imputaron a los acampantes. Acá no hay delito de usurpación, estamos hablando de un espacio público. Por lo tanto, este elemento objetivo del tipo penal, no se cumple”, señaló. “Entendemos que en estas condiciones no está dada la situación para que nosotros acompañemos la votación. El problema real no es el acampe, es la pobreza que cada vez más golpea a más gente”, afirmó la edil, tras lo cual se retiró de la sesión junto a sus compañeros de bancada dejando sin quórum al oficialismo. En consecuencia, desde el Frente de Todos denunciaron que la oposición violó una de las normas del reglamento interno del HCD; que prohíbe retirarse de una sesión legislativa sin autorización previa de la presidencia. Cabe recordar que el año pasado también se generó un conflicto respecto a las partidas presupuestarias. La rendición presentada por el Ejecutivo que en ese entonces conducía Puglieli, pudo ser aprobada gracias al respaldo del bloque oficialista con 9 votos positivos y 5 abstenciones del bloque de Juntos por el Cambio. Desde la bancada opositora se había cuestionado la falta de transparencia en las cuentas y la falta de ejecución de partidas