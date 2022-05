La visita a Pergamino de Patricia Bullrich, actual titular del PRO a nivel nacional, estuvo envuelta en algunas polémicas. La presencia de la referente de los “halcones” amarillos convocó a varios dirigentes de la Sexta Sección electoral, que forman parte de la coalición Juntos. Entre ellos se pudo ver al intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; el sanpedrino Diego Lafalce, alfil de la exministra de Seguridad y el exsenador Marcelo Pacífico, quien tuvo un duro cruce con Javier Martínez, intendente de esa ciudad. En la previa a un encuentro en la Sociedad Rural, y tras dialogar con transeúntes en la peatonal pergaminense, el alcalde mantuvo un fuerte cruce con Pacífico, con quien mantiene una conocida enemistad política. Todo sucedió cuando el exsenador provincial, oriundo de esa misma ciudad, dialogaba con Bullrich, cuando se acercó Martínez para estrecharle la mano. El gesto fue acompañado por un reproche del jefe comunal: “Te saludo porque soy buena persona. No debería hacerlo porque me andás criticando por todos lados”, le lanzó. El exlegislador no se achicó y redobló la apuesta, asegurándole: “Te voy a criticar todo lo que crea porque estás haciendo las cosas mal y cada vez las haces peor”, a lo que Martínez retrucó: “Yo no me equivoco. Hago las cosas bien y si hice algo mal fue haber confiado en vos y los tuyos”. En tono cada vez más áspero, Pacífico respondió: “En todo caso, vos me usaste para tu reelección”, poniéndose cara a cara con el alcalde PRO, aunque finalmente recapacitaron y no llegaron a los que muchos temieron, un enfrentamiento físico. Fuente: LATECLA.INFO