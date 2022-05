Esto fue horas antes de que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, desmintiera al propio mandatario y señalara que “de ninguna manera se van aumentar las retenciones”, lo que lógicamente elevó aún más la incertidumbre en el campo.

Los presidentes de las cuatro entidades ruralistas se reunieron el miércoles con diferentes bloques de diputados para buscar apoyo a sus reclamos contra las políticas del Poder Ejecutivo. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que los productores no sufrirán ningún problema, porque el fideicomiso será para compensar a los molinos, que además podrán acceder a créditos a tasa subsidiada.

“Le pedimos al gobierno certezas y nos responden con más incertidumbre, no se entiende qué película está viendo el presidente”, indicó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Y recordó la mirada de esa entidad de que el cobro de retenciones, hoy, no tiene una ley que lo avale; y que al respecto presentaron un recurso de amparo en la Justicia, en una causa que avanza en un juzgado federal de Córdoba.

CONINAGRO

Del mismo modo, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) dijo que ya ha manifestado “enfáticamente” su postura “indeclinable” en contra de las retenciones y propuso que lo que se debata, en último caso, sea una revisión de la alícuota que se aplica en el Impuesto a las Ganancias.

“Estamos convencidos de que el sendero adecuado es pensar en más producción y empleo para nuestra Argentina. Las retenciones son competencia del Congreso y deben expedirse los legisladores. Consideramos que debe tratarse una reforma tributaria integral, que contemple todas las producciones y propicie impuestos a las ganancias, y no retenciones ni Ingresos Brutos, por ser distorsivos”, afirmó la entidad.

FEDERACIÓN AGRARIA

Otro que fue duro en sus declaraciones fue el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni.

“Este gobierno nos hace vivir como en el día de la marmota. Otra vez tenemos que salir a explicar cosas que ya le explicamos a Alberto Fernández no sólo desde que asumió como presidente, sino que lo tiene muy claro desde que, como jefe de gabinete de Cristina de Kirchner, fue intermediario con nuestro sector durante la discusión por la 125”, cuestionó.

Afirmó que Fernández “sabe perfectamente cómo funcionan las retenciones; conoce a la perfección que lo que dice del desacople de los precios de los alimentos es una mentira y comprende plenamente lo que genera con estas declaraciones”.

Para Achetoni, lo preocupante es justamente eso: “Que no se trata de un dirigente buscando titular para ocupar un lugar en los medios, sino que es el presidente de un país gravemente sumido en diversas crisis: económica, social, política, con una inflación galopante y una pobreza que avergüenza; con una inestabilidad tremenda en el partido gobernante y una falta de rumbo que debería poder resolver él como primer mandatario”.

“Vuelve a generar incertidumbre, a desmentir lo que desmintió hace pocas semanas, a desdecir lo que dicen sus funcionarios; en síntesis, a embarrar la cancha que ya es un barrial“, añadió el titular de los productores federados.

Y remató: “Los productores más pequeños no especulamos. No sacamos provecho. No obramos contra un gobierno. Queremos producir para vivir en paz con nuestras familias. Queremos desarrollarnos, y con eso que se desarrollen nuestros pueblos. Pero si nos vuelven a querer llevar por delante, peticionaremos ante las autoridades. Nos reuniremos nuevamente con las fuerzas políticas que haga falta. No vamos a permitir que nos quieran atacar“.

CONFEDERACIONES RURALES

Por ahora, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) no emitió una posición pública al respecto de este tema, pero la que sí lo hizo fue su asociada, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Para Carbap, el Presidente “se equivoca técnicamente al pensar que las retenciones desacoplan los precios internacionales, y los hechos lo demuestran. El nivel de retenciones altísimo que tiene la Argentina no ha logrado impedir que los precios de los alimentos sigan subiendo”.

Además, la entidad confederada consideró que Fernández también se equivoca “políticamente”, porque piensa que Argentina puede resistir una mayor presión tributaria, cuando “ningún argentino la resiste”.