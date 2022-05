Dado que el oficialista Fernando Bouvier-JUNTOS-, se encuentra de licencia hasta el 22 de mayo por cuestiones de salud, sus compañeros de bancada esperaban que la oposición diera quórum para aprobar la asunción de su reemplazo. No obstante, los concejales del Frente de Todos dieron la sorpresa al solicitar ir a un cuarto intermedio: se levantaron y nunca volvieron a sus bancas. Desde Juntos aseguraron que “fue una maniobra política para no aprobar un proyecto” del PRO, a la vez que los acusaron de “no pensar en los vecinos”. “Aprobamos la licencia de Bouvier y los concejales del Frente de Todos pidieron un cuarto intermedio pero no volvieron más al recinto y nos dejaron sin quórum, con Sbuttoni esperando para asumir. Me pareció una falta de respeto total”, relató la concejal Melisa Ferrari, de Juntos, en declaraciones a la prensa local. Ferrari aseguró que se trató de “una maniobra política para no aprobar la licitación de ocho cuadras de asfalto en Villa Sanguinetti, perjudicando a los vecinos”. La oposición no piensa en el vecino”, acusó. “Dilataron el tema y después impidieron que esa banca se ocupe para que la licitación no salga de la Comisión de Garantías, que se reunía este lunes, ya que falta un concejal”, señaló la edil. Se espera que en la próxima sesión, que tendrá lugar en quince días, se retome la cuestión de la licitación y se recrudezca la grieta por lo ocurrido ayer. Fuente: LATECLA.INFO