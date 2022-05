Desde hace un tiempo a esta parte nuestra los delitos relacionados al narcotráfico son noticia en Pergamino.

Algunos aseguran que lamentablemente no se trata de una “racha” aislada vinculada con el accionar de un grupo en particular, sino que continuarán sucediendo hechos relacionados con la venta de estupefacientes debido al incremento notorio de consumo de diferentes sustancias, las organizaciones criminales que han desembarcado por estos lares y la cercanía histórica con grandes ciudades como Rosario y Buenos Aires, donde se procesa la droga que –hasta el momento- llega aquí ya lista para su venta (no en el caso de la marihuana).

El pasado jueves y luego de dos largos años de intensa labor investigativa a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 que preside Francisco Furnari, se pudo desarticular una poderosa banda local que operaba con la venta de cocaína de máxima pureza.

El agente fiscal junto a su grupo de instructores, todos especializados en este tipo de delitos, llevó adelante más de 20 allanamientos en distintos barrios pergaminenses con el objetivo de detener a quienes se encontraban siendo seguidos por los investigadores para determinar la función que cada uno tenía en la pirámide de responsabilidades dentro de la banda.

Finalizadas las pesquisas, fueron detenidas nueve personas (cuatro integrantes de la misma familia), y tres fueron aprehendidos (quedarán detenidos en las próximas horas cuando lo disponga el juez de Garantías César Solazzi).

La Fiscalía logró recoger múltiples pruebas y determinó que la líder es una mujer de mediana edad y además entre los acusados se encuentran tres efectivos de la Policía Bonaerense, dos en funciones (un hombre y una mujer) y un sujeto recientemente apartado de sus funciones.

Estos poli-narcos cumplí tareas menores dentro del organigrama de tareas de la banda, aunque seguramente aportarían datos puntuales sobre los operativos o controles que podría realizar la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino por su profesión.

Importantes secuestros

Según pudo saber LA OPINION en los allanamientos se secuestró una gran cantidad de cocaína fraccionada (también marihuana), elementos de corte, una importante suma de dinero en efectivo y varios automóviles (cuatro y un utilitario) y hasta un cuatriciclo.

En una vivienda, al momento de ingresar las fuerzas de seguridad (trabajaron 20 grupos táctico-operativo de la Bonaerense y también personal de la Policía Federal), una de las detenidas intentó descartarse de 40 envoltorios de cocaína por el inodoro, situación que se comprobó luego que los efectivos pudieran prácticamente desarmar el baño del lugar.

Más de 60 hombres

Un total de 20 grupo operativos y efectivos de la Policía Federal de Pergamino estuvieron al frente de las pesquisas que fueron coordinadas por Francisco Furnari y de Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino y se extendieron por más de 12 horas.

Declaraciones

En las primeras horas de la mañana de ayer comenzaron a prestar declaración indagatoria los detenidos y este viernes por la noche continuaban brindado testimonios los acusados en la sede del Ministerio Publico Fiscal de calle Merced, con un fuerte operativo de seguridad.

Fuente:LA OPINIÓN PERGAMINO