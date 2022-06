La realización del censo 2022 reavivó las esperanzas en los municipios que doce años atrás vieron truncas la posibilidad de obtener más recursos, como también incrementar su representación en los concejos deliberantes. Si bien los datos no son oficiales, varios distritos ya sacan las cuentas de acuerdo a las mediciones propias, como también las oficiales de 2001 y 2010. Cuáles son los parlamentos locales que sumarían más bancas. Más allá de conocer datos demográficos y condiciones habitacionales, la realización del censo 2022 abrió la ilusión en más de una decena de distritos del AMBA, como también del interior, de ver crecer la llegada de fondos coparticipables, cambiar de estatus poblacional y, en lo político, obtener mayor representación en los ámbitos legislativos provinciales y locales. Según los datos oficiales del censo que se realizó el 27 de octubre de 2010 son dieciocho los municipios de la provincia de Buenos Aires que quedaron al límite de poder sumar más lugares en los concejos y, en consecuencia, inclinar la balanza en las decisiones políticas, como también la relación de fuerzas de mayorías y minorías para los intendentes. Cabe recordar que, según lo establece el artículo 2 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades, “la actualización en el número de Concejales de cada partido en razón del aumento de la población de los mismos se realizará en forma automática”; en caso contrario, donde se verifique una disminución poblacional conforme al último censo nacional, en la primera elección siguiente se reducirá la mitad de la cantidad de concejales necesarios para alcanzar la nueva composición, y en la próxima elección se reducirá la otra mitad. En medio de la ansiada espera, qué distritos son los que podrían cambiar su representación. Cuáles tienen mayores posibilidades de acuerdo a las variables de crecimiento de los censos anteriores y los que quedarían igual. El detalle de cada uno de ellos y los casos más llamativos. Los que agrandarían la cantidad de escaños Arrecifes El censo 2010 determinó que vivían en el distrito 29.044 personas, con un crecimiento intercensal respecto a 2001 de 6,5%. Esto hace que seguramente se superen ahora los 30.000 habitantes, por lo cual los arrecifeños, desde el año próximo, deberían elegir más ediles. El Concejo pasaría de 14 bancas a 16 (elegirían 8 en 2023 y 8 en 2025). Brandsen Si bien el censo de 2010 arrojó una población de 26.367 personas y, con ello, mantuvo el Concejo de 14 bancas, el crecimiento porcentual entre ese año y 2001 fue el 17,1%, y si ese nivel de crecimiento se mantuvo en los últimos 12 años, el distrito superaría los 30.000 habitantes, con lo cual pasaría a tener 16 escaños en el órgano parlamentario. Coronel Suárez Está muy cerca de pasar de 16 a 18 concejales si el censo de este año confirma el ritmo de crecimiento que se registró entre 2001 y 2010, donde la población se agrandó en un 4,1%, pasando de 36.828 personas a 38.320. De modo que si ahora supera los 40.000 residentes tendrá derecho a agrandar el HCD. Dolores Si no aumenta de 14 a 16 concejales quedaría muy cerca. El censo 2010 marcó que había 27.042 habitantes, 7,4% más que en 2001. Con esa tasa de crecimiento no le alcanzaría, pero aquel período fue de años y ahora son doce; por lo tanto, en el distrito esperan con ansiedad el registro de este año para ver si tienen más ediles. Exaltación de la Cruz Uno de los municipios con mucho crecimiento de los últimos años. Entre 2001 y 2010 su población se incrementó el 23,3% (de 24.167 a 29.805 personas) y el censo de este año debería marcar que ha superado los 30.000 habitantes, por lo que desde el año que viene se ampliará el Concejo, para llegar en 2025 a 16 bancas. Ezeiza Después de La Matanza es el partido que más creció porcentualmente entre el 2001 y el 2010 (37,8%), pasando de 118.807 residentes a 163.722, con lo cual si mantiene el ritmo superará la barrera de los 200 que lo coloca en el club de los municipios con el máximo de 24 bancas (actualmente tiene 20). General Alvarado Si no aumenta de 16 a 18 concejales quedaría muy cerca. El censo 2010 marcó que había 39.594 habitantes, 15,1% más que en 2001. Con esa tasa de crecimiento no le alcanzaría para sumar más bancas. Hipólito Yrigoyen El distrito de la Cuarta es uno de los que tienen más posibilidades de cambiar el número de bancas de su Concejo y llegar a los 12 lugares. En 2010 registró una tasa de crecimiento del 8,7% (respecto a 2001), con un total de 9.585 habitantes. La Costa En términos relativos el municipio se posicionó con un nivel de crecimiento del 15,1% entre 2001 y 2010, con 69.633 habitantes. Si llegaran a repetirse esos números en el censo de 2022, el Concejo Deliberante pasaría a tener 20 miembros. General Madariaga Con 19.747 habitantes según el conteo del censo 2010. El Deliberante madariaguense sería otro que cambiaría su conformación con los números definitivos de este 2022 y pasaría a tener dos lugares más, con 14 concejales. Florentino Ameghino Con 1.132 personas más de las censadas en 2010 (8.869) el Concejo deberá pasar de 10 a 12 escaños, aunque para ello deberá registrar un crecimiento mayor al 8,5% entre los dos censos anteriores. Es uno de los casos donde la precisión de los censistas puede modificar el futuro mapa político en el Deliberante. General Belgrano De repetirse la tendencia de crecimiento que se registró entre 2001 y 2010 (12,9%), el Concejo podría tener 14 ediles. Cabe recordar que en 2010 registró 17.365 habitantes, 1.984 más que en el censo anterior. Magdalena El municipio de la Tercera fue uno de los que más incrementaron su población según los datos del censo 2010 y registró 19.301 habitantes. De repetir esa tendencia, el Concejo Deliberante pasaría a tener 14 representantes. Pehuajó El distrito que comanda Pablo Zurro sería uno de los que aumentarían la cantidad de escaños. En 2010 registró una población de 39.776 habitantes y la conformación de su Concejo Deliberante es de 16 bancas. Punta Indio El municipio de la Tercera sección verá modificada la composición de su Concejo si se confirma la tendencia del censo 2010, que dio como resultado un total de 9.888 habitantes. En la actualidad el distrito tiene un Deliberante de 10 ediles. Villa Gesell El distrito costero podría aumentar su representación en el Concejo Deliberante si se sostiene el incremento respecto a los últimos censos. En 2010 se registró un total de 31.730 habitantes, con un crecimiento del 30,7% respecto a 2001. Fuente: LATECLA.INFO