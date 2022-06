Se realizó la Jornada de Atletismo por los Juegos Bonaerenses 2022.

Participaron en categorías libres Sub 18, Sub 16 y Sub 14 en las pruebas de Lanzamiento de Jabalina, Bala y Disco, Salto en Largo y Alto, además de carreras de 80, 100, 150, 800, 1200 y posta.