Mientras Cristina Kirchner encabezaba un acto en Ensenada, el ministro de Economía Martín Guzmán renunció este sábado a su cargo. Era uno de los funcionarios más cuestionados por el sector que responde a la Vicepresidenta.

“Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana”, escribió en Twitter el ahora exministro, donde publicó la carta de renuncia que le presentó a Alberto Fernández.

“Quiero agradecerle profundamente por confiar en mí y en el equipo que hemos conformado en el Ministerio por estos más de 30 meses de trabajo, los cuales estuvieron marcados por un escenario absolutamente singular. Al asumir nuestro gobierno, Argentina se encontraba sumida en una profunda crisis económica, social y de deuda, y a ello se le agregó primero una pandemia global y luego la actual guerra en Ucrania”, comienza el texto dirigido al Presidente.

En su carta, Guzmán hace una clara referencia a la interna oficialista, que atravesó fuertemente la política económica del Ejecutivo nacional, y le deja una recomendación al mandatario.

“Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidarlos avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante”, sostuvo el ahora ex ministro.

“Eso ayudará a que quien me suceda pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas”, agregó.

En otro tramo del extenso texto de 7 carillas, donde hizo un balance de su gestión, Martín Guzmán también dio a entender que quizás sus planes no generaron demasiado “entusiasmo” en otros miembros del Ejecutivo.

“La primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica”, sostuvo.

Guzmán presentó su renuncia luego de meses de desgaste. El momento exacto que eligió para hacerlo fue una señal en si misma: al mismo tiempo que informaba públicamente su decisión en Twitter, Cristina Kirchner encabezaba en Ensenada un acto con tinte electoralista en el que redobló sus críticas sobre el rumbo económico del Gobierno nacional.

El kirchnerismo pedía la cabeza del hasta ahora ministro de Economía desde la derrota electoral que sufrió el oficialismo en el 2021. Alberto Fernández lo sostuvo en su cargo, pero Guzmán veía a diario limitado su margen de maniobra. En Casa Rosada aseguraban, hasta ahora, que su puesto estaba a salvo justamente por la dinámica de la interna oficialista: su salida sería una muestra de debilidad del Presidente.

En una de sus entrevistas más recientes, hace apenas dos días, Alberto Fernández defendió a quien era su ministro frente a las críticas que recibía de integrantes del Frente de Todos por la situación económica: “Echarle la culpa a Guzmán es una crueldad”, dijo el Presidente.