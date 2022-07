Horacio Salaverri, recientemente reelecto presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa – CARBAP- brindó a Areco Noticias su opinión acerca de los cambios en el Gabinete y las posibles medidas del Gobierno Nacional.

“Nosotros entendemos que más allá de las cuestiones que hagan a los nombres que puedan ocupar los distintos cargos o de las refacciones o modificaciones que se han hecho de los ministerios, que por supuesto siempre entendimos y seguimos entendiendo que el sector agropecuario por la atipicidad de su producción necesita un ministerio que tenga claras condiciones técnicas y más allá de una secretaría; dado el volumen de la economía y las exportaciones de Argentina entendemos que siempre es mejor un ministerio.

De todas maneras que en esta encrucijada en que esta el país, en esta inestabilidad, en esta situación por momentos angustiante que está viviendo la economía en la Argentina, lo principal por el momento es estabilizar la variable macroeconómica.

Ahora, sobre básicamente las modificaciones que se han hecho mas allá de los nombres- si Massa o no Massa- la cuestión de fondo acá es la adhesión de la alianza gobernante si va a ser ratificado o no. A qué nos referimos? Nos referimos a que puede venir un premio novel de economía a manejar la economía argentina que si no hay apoyo y respaldo político del gobierno de turno, indudablemente va a fracasar. Es lo que pasado hasta ahora en toda esta inestabilidad está dada claramente por la falta de anuencia política de la coalición gobernante.

Si Massa la tiene o no, si esta transformación la tiene o no, si las medidas económicas que vayan a tomarse la semana que viene tiene respaldo o no, lo vamos a saber en el andar; así que nos lo que entendemos es que si no hay un respaldo claro respecto a las decisiones económicas que se vayan a tomar, las mismas no van a tener efecto.

El gobierno carece totalmente de credibilidad y más si la hace desde un sector que no tiene la anuencia de los otros o de un sector predominante como tiene la alianza gobernante, es decir el sector al que pertenece la vicepresidente de la República.

Así que más o menos este es el panorama que nosotros entendemos hasta el momento; después, una vez que surjan las medicas económicas que se tomen, veremos la calidad de cada una de ellas como para opinar básicamente sobre este tipo de decisiones que se deben tomar”.

Así opinaba el presidente de CARBAP, con cautela esperando cuáles serán las medidas del gobierno anunciadas para el próximo miércoles.