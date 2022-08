El acto, que se enmarcó en los 122 años del natalicio de Don Arturo Illia, contó con la presencia de autoridades municipales, educativas y judiciales, legisladores, historiadores y familiares del expresidente de la Nación. Hablaron Guillermo Illia, el presidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano, Diego Barovero, y Javier Martínez.

En una jornada histórica para la vida de los pergaminenses, en la mañana de este jueves, quedó inaugurado el Museo Casa Natal Illia. Se trata de la primera parte de un ciclo de etapas que va a incluir la restauración del inmueble, la catalogación de todos los bienes, de la biblioteca, y la creación de un centro histórico vinculado a la figura de Illia.

El emotivo acto se desarrolló en el frente de la vieja casona –ubicada en avenida Rodríguez Jáuregui y Becerra- que cobijó a la familia y donde nació y crió el ex presidente Don Arturo Illia, precisamente cuando se cumplen 122 años de su nacimiento.

La ceremonia contó con la presencia de familiares de Don Arturo, el intendente Javier Martínez; funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo municipal; legisladores nacionales; autoridades educativas y judiciales; el presidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano, Diego Barovero; directora y alumnos de la EGB Nº 53 “Arturo Illia”; directora y alumnos del Instituto Superior de Formación Docente Nº 122 “Presidente Arturo Illia”; los historiadores Eduardo Lázzari y Mauro Ganem; integrantes del Centro de ExCombatientes Malvinas Pergamino, entre otros representantes de la comunidad.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, tomaron la palabra en primer lugar Guillermo Illia, sobrino de Don Arturo; luego el presidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano, Diego Barovero; y finalmente el intendente Javier Martínez.

Guillermo Illia hizo un repaso del origen de la familia en la casa, destacando la hombría de bien de su abuelo Martín, que “construyera esta casa con ladrillos de su propio horno y donde cobijara una familia de 11 hijos con mi abuela y dos hijos de un primer matrimonio. El despertó el interés por lo público”.

Más adelante, el actual titular de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio, sostuvo: “En esta casa nació Arturo, que fue el tercero de sus 11 hijos; también nacieron Ernesto, que fue diputado provincial e intendente de la ciudad; Aristóbulo, que fue embajador en Suiza; mi padre, que fue concejal en Pergamino. Es decir, todos vinculados a la cosa pública y siguiendo las líneas rectoras de mi abuelo. Y emergió Arturo como una figura que no solamente llega a la Presidencia de la Nación sino que es un ejemplo que se mantiene vivo y sobre el cual creo que la clase política argentina tendría que buscar el mismo sentido nacional, la misma honestidad; ese mensaje que daba él de gobernar con tres cosas: con el ejemplo, con el ejemplo y con el ejemplo”.

A su turno, el intendente agradeció a la familia Illia “y a todos lo que han hecho posible que hoy podamos relanzar algo que teníamos pesando desde hace mucho tiempo y que recién hoy pasa a ser una realidad”.

Luego reflexionó: “¿Qué podemos mostrar nosotros como pergaminenses de Don Arturo? La idea es mostrar un poco su historia, la historia de su familia, pero es más profundo lo que hemos charlado con el equipo sobre lo que queremos mostrar”.

El intendente hizo luego un paralelo entre algunos funcionarios nacionales corruptos y la honestidad de aquel presidente. “Nosotros queremos contraponer la figura de Don Arturo y que los jóvenes, principalmente, y que los argentinos en general sepan que no somos todos iguales y que no a todos nos da lo mismo. Que tuvimos políticos honrados, bondadosos, que han pensado en un país integral y que han sufrido en su época los ataques, quizás de un sistema que no supo entenderlos”.

Luego Martínez enumeró una serie de dificultades que sufrió Illia en sus primeros meses de Presidencia y destacó sus logros como gobernante: “Los gremios, el poder de los medios infectados con un complot militar, y aun así y en sus pocos años de gestión, ver hoy los tres años de Don Arturo que el país tuvo un crecimiento en dos años de casi 10 puntos del PBI, el 35 por ciento de la industria creció entre 1964 y 1965. El, que soñaba en un país educativo, dedicó el 23 ciento del presupuesto nacional a trabajar en la educación. Hablaba de tecnología resaltando que esa era la forma en que el país iba a seguir adelante”.

El intendente cerró su alocución diciendo que el afán que persigue este museo y el futuro centro histórico es “demostrar que los argentinos tenemos la capacidad de tener este tipo de dirigentes, honestos, que piensan en el bien general y que por sobre todas las cosas es orgullo para nosotros. Esperemos que tengamos la capacidad nosotros como dirigentes, principalmente de generar muchos más Don Arturo, porque ahí sí vamos a vivir en la Argentina que queremos”, concluyó.

Seguidamente se procedió a la entrega de placas. En primer lugar a cargo de los jóvenes del Partido Radical y Franja Morada, y luego por parte del Comité Radical de Pergamino.

Oficialmente abierta

Luego de la bendición a cargo del padre Aníbal Tabares, se realizó el corte de cintas que estuvo a cargo de Beatriz, Guillermo y Francisco Illia, por parte de la familia, y del intendente Javier Martínez.

Finalmente se convocó a los presentes a visitar el interior de la Casa Natal Illia y en primer lugar lo hicieron los familiares. Ya en la galería, y con palabras introductorias del historiador Eduardo Lázzari, se proyectó un video con una breve síntesis de la vida y obra de Don Arturo. Luego, con el asesoramiento del historiador local Mauro Ganem, recorrieron las primeras instalaciones acondicionadas.

El Museo Casa Natal Illia se podrá visitar los sábados, domingos y feriados, de 16:00 a 18:00.

