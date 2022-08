El Gobierno nacional intenta realizar un nuevo acercamiento con el campo en el marco de la relación conflictiva existente entre las partes. Tras la asunción del ministro de Economía Sergio Massa, se especula con un encuentro con la Mesa de Enlace pero hasta el momento no ocurrió. Una posibilidad es que se lleve a cabo este viernes y crecen las expectativas. Según trascendió, el flamante titular de la cartera económica junto al secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, se encontrarían con los representantes de las entidades del agro en el partido bonaerense de Las Heras. Sería al mediodía, pero no hay confirmación oficial al respecto. Se trataría del primer encuentro desde que Massa arribó al Poder Ejecutivo. De hecho, el funcionario había anunciado en su discurso de asunción que tendría reuniones con el campo. No obstante, por cuestiones de agenda la misma se vio suspendida. En este sentido, desde el agro insisten con sus reclamos ante la brecha cambiaria y la polémica por las retenciones. Al respecto, el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, pidió no avanzar con los derechos de exportación. Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, adelantó que en el sector pediría en el encuentro que se abran totalmente las exportaciones de carne y que bajen las retenciones. En tanto, desde el Gobierno imploran por la venta de unos 22 millones de toneladas de sojay que implicarían unos US$13.000 millones. Al mismo tiempo, circula la versión de que se extendería el plaza para el denominado dólar soja. Además, desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se dispusieron facilidades para los exportadores de granos sobre los plazos para la prefinanciación y adelantos de esas ventas externas. Por lo que se espera que en la agroindustria ingresen US$1000 millones extras en las próximas semanas, por exportaciones de granos y subproductos. FUENTE: La Tecla.info