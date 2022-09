Federico Oberti Por: Juan Aurelio Lucero

Siendo niño, aquel hombre de traje y anteojos, llamó mi atención por sus gestos educados y su personalidad, mi padre lo visitaba en Buenos Aires; en aquella época el Chevallier tenía su terminal enfrente a plaza Once y él iba desde allí hasta el comercio de Oberti caminando por Bartolomé Mitre o Rivadavia; más de una vez lo acompañe y así conocí a este hombre, ellos hablaban un rato y yo curioseaba aburrido.

Cuando en 1970 me instalo en el barrio de Once de la Capital Federal, mi padre constantemente insistía que le llevara saludos a Oberti, él creía que estaba a un paso de su taller, pero unas veinte cuadras cómodas nos separaban, finalmente un día me anime y me llegué a la calle Bartolomé Mitre N° 1258 donde fui recibido amablemente y con solo decir que era el hijo de “Tino” Lucero, se me abrió una puerta enorme de respeto, conocimiento y amistad.

Fue mi inicio en esta forma de ver nuestra historia, en ese ámbito compartí y disfrute de extensas charlas donde los temas abarcaban toda nuestra historia, -por supuesto el centro era Areco-, la campaña, los principales: el camino real, las escuelas y las carretas, en lo primero su pensamiento era claro, si algo había ayudado al desarrollo de Areco era el camino primero y los caminos después, en lo segundo era una búsqueda constante y en lo tercero una investigación que le llevó toda su vida.

Por él conocí a historiadores e investigadores que disfrutó y disfrute durante todos estos años, la vida me llevó lejos de aquel hombre al cual admire y admiro, pues su obra sigue vigente. Su recuerdo sigue en mí en esta simple dedicatoria de su trabajo “NOTICIAS PARA LA HISTORIA DE LAS PRIMERAS ESCUELAS DE ARECO (1755- 1854), que firmará el 8 de mayo de 1972, en la calle Bartolomé Mitre, en una de las tantas reuniones donde todos nos llevábamos un recorte de su trabajo, publicado en el diario La Prensa.

Es muy difícil no emocionarse, al recordar al hombre que recibió a un joven de 20 años, con muchas ilusiones y poco saber, haciéndole un lugar donde se podía hablar y opinar con total libertad; con él aprendí mucho de historia; hoy sigo siendo igual, con muchas ilusiones y poco saber, aunque ya no soy tan joven, y ese señor que escribía en diarios, en revistas especializadas y publicaba libros, aceptaba la opinión de ese joven con respeto, compartiendo extensas charlas, era humilde en sí mismo, lo cual lo hace más grande; así era Don Federico Oberti, para mí.

La Familia

Sus padres habían nacido en Italia, Don Ángel en 1850 y su madre Doña Teresa Risso en 1866; se casan en 1883; al año siguiente llega Teresa (1884), era la primera de diez hijos; luego vendría a poblar el hogar María (1886); un año después Francisco (1887); al año siguiente Raquela (1888); luego Celestina Erminda (1889); Daniel Federico (1891); Celestino (1893); Tomás José Juan que nació el 18 de septiembre de 1894, fue director de periódicos, incursionando en muchas acciones culturales en Areco, el día 13 de mayo de 1934 firma por Segundo Sombra, en el margen del Acta de matrimonio de éste con Doña Petrona Cárdenas, legitimando de esa forma dos actos, el matrimonio y los cuatro hijos de Doña Petrona y Don Segundo, estos fueron Silvano Sombra, Antonio Sombra, María Sombra e Inés Sombra; la novena fue Basilia Genoveva (1897), que al igual que sus hermanos fue periodista y tuvo una destacada actuación en la cultura de Areco; fue madrina del casamiento de Don Segundo Sombra y Doña Petrona Cárdenas, en el acta se lee “Doña Marcelina Cárdenas en representación de la Señorita Basilia Oberti”; y el decimo hijo fue Don Federico Oberti en 1902.

Don Federico Roldán Simón Oberti, vio la luz en San Antonio de Areco, el 3 de septiembre de 1902, siendo bautizado en la Parroquia San Antonio de Padua por el Cura de la Parroquia Juan José de Goivia, el día 29 de noviembre de ese mismo año, sus padrinos fueron María Oberti, su segunda hermana de 17 años y Francisco Oberti, el tercero de sus hermanos de solo 16 años, ambos firman al pie del Acta de Bautismo.

Don Federico Oberti se inicia de muy joven en el periodismo, hacia comienzos de la década de 1920, luego de colaborar en distintos medios de la región en 1928 funda en San Antonio de Areco el periódico “El Sol” y en San Pedro el periódico “El Crisol”.

Instalado en la Capital Federal colabora en: “Caras y Caretas”, “¡Aquí Está!”, “Mundo Argentino”, “El Hogar”, “Pampa Argentina”, “Critica”, “Martín Fierro, “Auto Club”, “La Prensa”, “La Chacra”, etc.

En homenaje al 9 de julio de 1916, la revista “Caras y Caretas” publicó en 1936 un número especial dedicado a los 120 años de nuestra independencia, “Como homenaje a los defensores humildes de nuestra emancipación”, se dedicaba ese número extraordinario “a la figura romántica y legendaria del Gaucho Argentino”, junto a Alberto Rauch, Leandro Ruiz Moreno, Zulma Núñez, Elvira Palacios, Benito Lynch y otros, está Federico Oberti.

En la revista “Caras y Caretas” N° 1971, del 11 de julio de 1936, se publica una nota firmada por Don Federico Oberti a Don Segundo Sombra en su casa de San Antonio de Areco, la entrevista se realizo el 1° de julio en ocasión del cumpleaños de Don Segundo; allí Don Federico está fotografiado junto al entrevistado, esta sería la última foto de Don Segundo en vida que falleció el 20 de agosto siguiente.

En 1937 pública “Norberto de la Riestra, economista, diplomático y patriota”, ese mismo año se inicia en Areco el semanario “La Gaceta” donde publica en casi toda la existencia del semanario arequero, diversos artículos. En el mes de agosto de 1947 se encuentra en San Antonio de Areco, pues el día sábado 23 de agosto de 1947, cuando fallece Pedro Crisologo Lucero (Negro Lechuza), forma parte de la comisión que el intendente Gorordo, Güiraldes, Laplacette y otros crearon para darle entierro.

En 1957 comienza a escribir para el diario “La Prensa”, sus notas sobre temas gauchescos son muy apreciadas, escribe sobre: El mate, el caballo, el apero, el rancho, la pampa, los animales del campo, los reseros, los trabajos en las estancias, la mujer, el ganado, los caminos, etc., escribe para este diario durante aproximadamente veinte años.

En 1959 fue becado por el Fondo Nacional de las Artes, a comienzos de 1960, escribe en la revista “Raza Criolla” órgano oficial de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, en 1964 publica “La indumentaria gauchesca” en el Gran Manual del Folklore y “Platería” en Arte Popular y Artesanías Tradicionales Argentinas de Editorial Eudeba, en 1966 “Hipólito Vieytes, precursor de los estudios agropecuarios”, en 1970 preside la Asociación Amigos del Museo “José Hernández”, en 1972 publica “Mil trescientas leguas de posta en posta” en una edición para bibliófilos y en 1979 “Historia y Folklore del Mate” recibió el 1° Premio de Folklore del Fondo Nacional de las Artes, se presentó en la sede de la Agrupación Tradicionalista “La Montonera” de Ensenada.

Se casó en la Parroquia San Agustín de Avenida Las Heras N° 2560 en la ciudad de Buenos Aires, con María Eugenia López el 29 junio 1975, quien lo sobrevivió.

Don Federico Roldan Simón Oberti, falleció 31 de marzo de 1993.

Por Ordenanza N° 1966 del 23 de octubre de 1997, se le puso el nombre DE LOS OBERTI a una calle del pueblo, en homenaje a Don Federico (escritor, historiador y artesano), Don Tomás (Director periodístico) y Doña Basilia (Periodista), todos ellos muy reconocidos por su acción cultural.

Fue Artesano platero, escritor, historiador, investigador, periodista, se le podría agregar maestro, ocupado y preocupado por los quehaceres de Areco, pueblo y campo, lo de comerciante no era prioridad en él, cuantas veces cerraba su negocio para atender algún visitante o acompañar a alguien que no conocía Buenos Aires. Ese era Don Federico Oberti, un gaucho arequero en la ciudad de Buenos Aires.

Juan Aurelio Lucero. Investigador de Ia Historia. Escritor